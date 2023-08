Falscher Look zum Radeln: Wegen Cathy Hummels musste Polizei anrücken

Von: Volker Reinert

Cathy Hummels erlebte bei einer Radtour eine unangenehme Situation. Ihre Hose verhedderte sich in der Kette. Hilfe bekam die Moderatorin und Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels von der Polizei.

München – Noch einmal Glück gehabt! Influencerin Cathy Hummels (35) wollte ganz umweltbewusst mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zu einem Termin fahren, doch ihr Vorhaben gelang nicht ganz ohne ein unangenehmes Missgeschick. Die TV-Moderatorin radelte fröhlich drauflos, als sich ihre Kleidung in der Fahrradkette verfing.

Ihre 701.000 Instagram-Follower (Stand: 20. August 2023) ließ Hummels an ihrem Missgeschick teilhaben: „Ich war gerade auf dem Weg zum Termin und jetzt habe ich ein ziemlich großes Problem“, teilte die Ex-Frau von Mats Hummels (34) mit, die nach der Scheidung vom Dortmund-Kicker wieder offen für eine neue Liebe ist – und ein Profil bei einer Online-Dating-App hat.

Glück für die Moderatorin: Eine hilfsbereite Polizistin bemerkte das Fahrrad-Dilemma von Cathy Hummels und half ihr prompt aus der Misere: „Ich habe jetzt Hilfe bekommen, aber es muss jetzt mein Fahrradreifen demontiert werden und ich muss meinen Termin warten lassen.“

Cathy und Mats Hummels: Ihre Ehe

Am 15. Juni 2015 heiratete die in Dachau geborene Catherine „Cathy“ Fischer den Fußballspieler Mats Hummels (34) im Bayerischen Hof in München. Nach der Trauung nahm sie seinen Nachnamen an. 2018 wurde der gemeinsame Sohn Ludwig geboren, der im Januar 2023 seinen 5. Geburtstag feierte. Im Jahr 2021 erfolgte die Trennung von Cathy und Mats Hummels, Ende 2022 die Scheidung.