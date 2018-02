Pop-Legende Christina Aguilera zeigt sich, wie Gott sie schuf - und Fans rasten aus

Hat das etwas zu bedeuten? Christina Aguilera (37) überrascht ihre Fans mit unerwarteten Bildern auf ihrem Instagram Account - ihre Follwer sind außer sich.

Los Angeles - Christina Aguilera teilt zwar nicht viele Bilder mit ihren Fans, dafür aber viel nackte Haut. Auf ihrem Instagram Account postete die 37-jährige Sängerin ein paar heiße Bilder - und die haben es in sich.

Was das Dasein als Sängerin betrifft, könnte Christina Aguilera für die meisten bereits Geschichte sein. Sechs Jahre ist es schon her, dass ihr letztes Album „Lotus“ veröffentlicht wurde, seitdem gab es nicht mehr allzu viel von der hübschen Blondine zu hören. Auch auf sozialen Netzwerken wie Instagram ist Aguilera nicht ansatzweise so aktiv wie die meisten anderen Stars. Zwar finden sich beispielsweise ein paar Bilder von ihrer Tochter, ansonsten ist außer einem Selfie mit Kim Kardashian aber nichts allzu Aufregendes zu finden - bis jetzt.

✨ @kimkardashian A post shared by Christina Aguilera (@xtina) on Dec 24, 2017 at 10:14pm PST

Christina Aguilera gewährt tiefe Einblicke

Vor kurzem postete die 37-Jährige schwarz-weiß Fotos, die es gewaltig in sich haben. Völlig nackt liegt die Sängerin in einer Badewanne, rekelt sich im Wasser. Das einzige, das ihren Körper an den wichtigsten Stellen bedeckt, ist ein wenig Schaum hier und da. Und selbst der ist auf einem der Fotos nicht mehr vorhanden - da wird dann eben nur mit den Händen die Brust abgedeckt.

A post shared by Christina Aguilera (@xtina) on Feb 15, 2018 at 12:44pm PST

Was sagen ihre Fans zu dem heißen Badespaß?

Aguileras Fans sind jedenfalls ganz verrückt nach der Blondine, das zeigt sich besonders in den Kommentaren. „Bitte komm zurück! Wir brauchen dich!“, schreibt ein User darunter. Ob er damit ein neues Album meint? Auch andere scheinen sehnlichst auf neue Musik von der 37-Jährigen zu warten: „Wo ist das Album Mädchen?“. Andere hingegen genießen einfach nur den Anblick von der heißen Blondine. So kommentierten viele mit „Queen“, „Schönheit“ oder auch „Legende“.

Vielleicht folgt ja in Kürze tatsächlich ein neues Album von Christina Aguilera, möglich ist alles. Genug Aufmerksamkeit hat sie mit ihrem letzten Post auf jeden Fall gewonnen.

nz

Rubriklistenbild: © dpa/dpaweb