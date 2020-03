Prinz Charles mit Corona infiziert: Palast nennt Details - Vorwürfe wegen Bevorzugung

Prinz Charles hat sich mit Covid-19 infiziert. Nach Angaben des Palastes fiel ein Corona-Test positiv aus. Hat er sich bei Fürst Albert angesteckt?

Prinz Charles ist am Coronavirus erkrankt.

ist am Coronavirus erkrankt. Der 71-Jährige befindet sich nun in Isolation .

Update vom 26. März 2020: Am Mittwoch wurde bekannt, dass auch Prinz Charles mit dem Coronavirus infiziert ist. Das gab der Palast bekannt. Doch nach der Ankündigung kamen Vorwürfe auf, der Prinz wurde bei den Tests auf das Virus bevorzugt. Prinz Charles selbst wehrt sich gegen diese Anschuldigungen.

Gesundheitsminister Edward Argar erklärte, der Prinz habe "sich nicht vorgedrängelt", berichtet ntv. "Nach meinem Verständnis erfüllten seine Symptome und sein Zustand dieses Kriterium", erklärte er außerdem auf die Frage, warum gerade der Prinz einen Test erhalten hatte, andere Patienten aber nicht.

Großbritannien führt momentan intensive Corona-Tests durch. Mittlerweile sind es wohl nahezu 100.000 Tests. Das sei eine der höchsten Zahlen der Welt, doch es gäbe noch viel zu tun, wird der Gesundheitsminister weiter zitiert.

Prinz Charles (71) mit Corona-infiziert: Palast nennt Details - Spur führt nach Monaco

Urprungsartikel vom 25. März 2020: London - Prinz Charles wurde offenbar positiv auf das Coronavirus* getestet. Das melden britische Medien. Er habe sich umgehend in Selbstisolation begeben. Der Buckingham Palace hat die Nachricht mittlerweile bestätigt. Demnach zeige Prinz Charles „milde Symptome*“, ansonsten soll es ihm aber gut gehen.

Prinz Charles (71) mit Corona infiziert - Palast nennt Details zu seinem Zustand

Seine Ehefrau wurde in der Folge ebenfalls getestet. Das Ergebnis sei glücklicherweise negativ ausgefallen. Der 71-Jährige zählt zur Risikogruppe. Zudem gilt er als vorgeschädigt. Bereits 2010 laborierte er an einer Lungenentzündung.

Wo sich der Royal angesteckt hat, ist bisher noch offen. Nach Informationen des Guardian sei es auch nicht möglich, dies nachzuvollziehen. Denn der Prinz sei in den letzten Wochen in seiner öffentlichen Rolle viele Engagements nachgegangen.

Coronavirus bei den Royals: Wo hat sich Prinz Charles angesteckt?

Zuletzt trat Charles am 12. März in der Öffentlichkeit auf. Die Spur könnte jedoch zu Fürst Albert von Monaco führen. Der 62-Jährige wurde bereits am Donnerstag positiv auf das Virus getestet*.

Kurz zuvor hielt sich Albert noch mit Prinz Charles im selben Raum auf. Das berichtet die Bild. Die beiden nahmen am Water-Aid-Gipfel am 10. März in London teil und saßen sich dabei sogar gegenüber. Sie sollen dabei aber eigentlich keinen engeren Kontakt gehabt haben. Ob sich Charles dennoch dort infiziert hat, ist unklar. Schließlich hatte der 71-Jährige penibel versucht, engere Kontakte zu vermeiden. Er grüßte lediglich mit dem sogenannten Namaste-Gruß. Dabei werden die Handflächen vor der Brust aneinander gelegt und der Kopf leicht gebeugt.

Coronavirus: Palast äußert sich zum Gesundheitszustand der Queen

Natürlich sorgen sich die Menschen nun auch um die Queen. Der Buckingham Palace gibt derweil Entwarnung. Die Königin sei demnach „bei guter Gesundheit." Der Guardian berichtet, dass ihr letztes Treffen mit Prinz Charles am 12. März stattgefunden habe.

In Großbritannien* breitet sich das Virus unaufhaltsam weiter aus.

