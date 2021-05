Prinz Emanuel von und zu Liechtenstein: Illegale Bären-Jagd in den Karpaten

Sinnloses Töten

+ © Christian Walgram/imago Prinz Emanuel von und zu Liechtenstein verbringt seine Freizeit auf Jagd in Rumänien © Christian Walgram/imago

Prinz Emanuel von und zu Liechtenstein hat auf der Jagd in den Karpaten illegal einen Braunbären getötet. Die Umweltorganisation Agent Green machte den Fall nun publik.

Covasna – Die rumänische Polizei hat eine Untersuchung eröffnet. Das Opfer: Ein Braunbär, beheimatet in den wilden Wäldern der Karpaten in Rumänien. Es handelt sich allerdings nicht um irgendeinen Bären. Der Bär trug den Namen Arthur, er war beim Abschuss im März 17 Jahre alt und der größte Bär Europas, teilt Gabriel Păun, Gründer der rumänischen Umweltorganisation Agent Green mit. Er kämpft seit Jahren für den Erhalt der Wälder Rumäniens und macht sich gegen die massiven illegalen Rodungen stark. Păun verwies auf Aussagen eines Jagdhüters im Kreis Covasna. Die Bärenjagd ist in ganz Rumänien untersagt. Trotzdem war Prinz Emanuel mit Genehmigung zur Jagd aufgebrochen. (24royal.de berichtet)*

Prinz Emanuel (32) war jedoch mit einer Sonderbewilligung in den Wäldern unterwegs. Er sollte ein Bärenweibchen töten, das angeblich mehrere Bauernhöfe in Ojdula angegriffen hatte. Umweltminister Barna Tánczos (44) bestätigte in lokalen Medien, dass die Jagd genehmigt war.