Prinz Harry und Meghan erhalten verdächtigen Brief mit weißem Pulver

Mysteriöse Post

Prinz Harry und Verlobte erhalten verdächtige Brief mit weißem Pulver - Scotland Yard ermittelt.

Mysteriöse Post an die Royals hält die Polizei in London in Atem. Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle sollen verdächtige Briefe mit einer Substanz erhalten haben. Nun ermittelt die Polizei.