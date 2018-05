Vater von Meghan will nun doch zur Hochzeit mit Harry - knüpft dies aber an eine Bedingung

Prinz Harry und Meghan Markle heiraten am 19. Mai in Windsor.

Es ist ein hin und her: Nachdem Meghan Markles Vater sein Erscheinen bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry abgesagt hatte, will er nun doch kommen. Dafür muss jedoch eine Voraussetzung gegeben sein.

Los Angeles/London - Der Vater von Meghan Markle will nun doch zur Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry am Samstag nach Windsor kommen. Voraussetzung sei aber, dass er gesundheitlich dazu in der Lage sei und Ärzte zustimmen. Das berichtete das US-Promi-Portal „TMZ“ am Dienstag.

Vor einigen Tagen soll der 73-Jährige einen Herzinfarkt erlitten haben. „Ich hasse den Gedanken, einen der größten Momente der Geschichte zu verpassen und meine Tochter nicht zum Altar zu führen“, sagte Markle der „TMZ“ zufolge.

Lesen Sie dazu auch: Harry & Meghan: So heftig sind die Sicherheitsvorkehrungen rund um die royale Hochzeit

Thomas Markle sorgt für Eklat

Erst am Montag hatte Thomas Markle für einen Eklat gesorgt, als er seine Teilnahme an dem Fest absagte. Als Grund für die Absage hatte er aber nicht seine Gesundheit genannt, sondern dass er weder seine Tochter noch die Königsfamilie in Verlegenheit bringen wolle.

Er reagierte damit auf Vorwürfe, er habe gegen Geld gestellte Paparazzi-Fotos von sich machen lassen. Zunächst hatte es geheißen, er habe das Krankenhaus auf eigenen Wunsch wieder verlassen.

Herz sei „ernsthaft geschädigt“

Am Dienstag sagte Markle der „TMZ“ er sei wegen starker Schmerzen in der Brust wieder in der Klinik und hoffe auf seine baldige Entlassung. Sein Herz sei aber „ernsthaft geschädigt“.

Prinz Harry (33) und die US-Schauspielerin (36) heiraten in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor.

Lesen Sie auch: Experte sicher: So wird Meghan Markle nach der Hochzeit mit Prinz Harry heißen

dpa