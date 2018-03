Potentieller Trauzeuge: Dieses Großereignis lässt Prinz William für Harrys Hochzeit sausen

Prinz William gilt als heißester Kandidat für die Rolle des Trauzeugen bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle. Um bei der großen Feier dabei sein zu können, musste er ein anderes Großereignis absagen.

London - Prinz William (36) wird einem Medienbericht zufolge das Finale des englischen FA-Cups wegen der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) verpassen. Das berichtete der britische Fernsehsender ITV am Dienstag unter Berufung auf ungenannte Quellen.

William ist seit zwölf Jahren Präsident des englischen Fußballverbands FA (Football Association), er hätte bei dem Endspiel am 19. Mai im Londoner Wembley-Stadion der Siegermannschaft den Pokal überreichen sollen.

William darf bei der Feier am Abend nicht fehlen

Am selben Tag heiraten jedoch sein Bruder Prinz Harry und dessen Verlobte Meghan Markle in Windsor. William gilt als heißester Kandidat für die Rolle des Trauzeugen am Mittag und darf natürlich auch bei der Feier am Abend nicht fehlen.

Das FA-Endspiel beginnt traditionell am frühen Abend - laut ITV zu knapp für William, um rechtzeitig in Windsor zu sein. Der Kensington-Palast und der Fußballverband FA wollten sich am Dienstag zu dem Bericht nicht äußern.

Lesen Sie auch:

Traumhochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle: Das sind die neuen Details.

dpa