Prinz William und Herzogin Kate: Das passiert, wenn ihr Baby da ist!

Prinz William und seine Frau Herzogin Kate (36) haben am Montagvormittag ihr drittes Kind bekommen. Nun läuft minutiös ein royales Protokoll ab.

London - Das dritte Kind von Prinz William und seiner Frau Kate istda. Kate kam am Montag mit Wehen ins Londoner St. Mary's Krankenhaus, ihr Mann begleitete die 36-Jährige wie bei den Geburten der ersten beiden Kinder George und Charlotte. Nun ist der royale Nachwuchs auf der Welt und das setzt in Großbritannien traditionsgemäß eine Reihe von Zeremonien in Gang:

Einst musste der Innenminister bei der Geburt anwesend sein, um die Legitimität des möglichen Thronfolgers zu bestätigen. Zum Glück für Kate ist dies seit Ende der 30er Jahre nicht mehr der Fall.

Als erste werden Königin Elizabeth II., ranghohe Mitglieder des Königshauses und Kates Eltern über das freudige Ereignis informiert.

Die Geburt des Nachwuchses wird mit einer Geburtsanzeige auf einer goldenen Staffelei am Tor des Buckingham-Palastes verkündet, unterzeichnet von den Ärzten des Königshauses. Die Öffentlichkeit wird aber auch über Twitter und die Facebook-Seite des Königshauses informiert.

Begrüßt wird das Baby in der britischen Hauptstadt mit Salutschüssen: 62 vom Tower of London und 41 aus dem Green Park in der Nähe des Buckingham-Palasts. An Regierungsgebäuden im gesamten Vereinigten Königreich wird der Union Jack gehisst.

Innenministerin Amber Rudd informiert den Bürgermeister von London über die Geburt; der Privatsekretär der Königin verkündet den Commonwealth-Staaten die frohe Botschaft.

Auf den Namen des "Royal Babys" müssen die Untertanen eine Weile warten: Erst eine Woche nach Williams Geburt im Juni 1982 wurde dessen Name mitgeteilt, bei seinem Vater Prinz Charles mussten die Briten sich gar einen Monat gedulden. Die Namen von Prinz George und Prinzessin Charlotte wurden jeweils zwei Tage nach ihrer Geburt verkündet. Sie waren im Juli 2013 und im Mai 2015 zur Welt gekommen.

Wie George und Charlotte wird ihr Geschwisterchen den Titel Prinz oder Prinzessin von Cambridge tragen, die korrekte Anrede lautet "königliche Hoheit", abgekürzt "HRH".

Getauft wird das Baby in einem Kleidchen aus Satin und Spitze - eine Replik des Taufkleids der ältesten Tochter von Königin Victoria von 1841. Bis zum Jahr 2004 wurde noch das Original-Taufkleid verwendet. Der Ort der Taufe ist nicht streng festgelegt.

George wurde vom Erzbischof von Canterbury in der Kapelle des St. James-Palastes mit Wasser aus dem Jordan in die Anglikanische Kirche aufgenommen. Charlotte wurde vom Erzbischof von Canterbury wie ihre verstorbene Großmutter Diana in der Kirche Saint Mary Magdalene im ostenglischen Sandringham getauft. Königliche Babys haben üblicherweise fünf oder sechs Taufpaten. George hat sogar sieben, bei Charlotte sind es fünf.

William & Kate: Alle Fakten über das Traumpaar Kate Middleton, mit vollständigem Namen Catherine Elizabeth Middleton, ist am 9. Januar 1982 geboren. Hier mit fünf Jahren, verzaubert sie die Umgebung mit ihrem Lächeln. © dpa Durch ihr Sternzeichen Steinbock ist sie von Ausdauer und Zielstrebigkeit geprägt. © dpa Geboren und aufgewachsen ist Kate in Reading, ein Städtchen, per Zug in 30 Minuten von London zu erreichen. In diesem Pub in Reading sind die Middletons, Kates Familie, Stammgäste. © dpa Sie verbringt eine glückliche Kindheit. Kate Middleton im Alter von vier Jahren mit ihrem Vater Michael und ihrer Schwester Pippa im Urlaub in Jerash, Jordanien. Pippa wird am Freitag ihre Trauzeugin sein. © dpa Auch als Kind kann sie sicher und entschieden über Hindernisse klettern. Nun erreicht sie den Gipfel aller Mädchenträume: ihren Märchenprinzen zu heiraten.Kate Middleton im Alter von dreieinhalb Jahren während ihrer Ferien im Lake District. © dpa Sie studiert Kunstgeschichte an der St.Andrews Universität in Schottland, wo sie William kennenlernt. Hier strahlt sie stolz am Tage ihres Abschlusses im Juni 2005. © dpa Kate und William am Abschlusstag im Park der Universität St. Andrews - vereint und frisch verliebt. © dpa Prinz William, mit vollständigem Namen William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor wird am 21. Juni 1982 im Krankenhaus St. Marys in London geboren. Die wunderschöne Lady Diana hält den Säugling sanft in den Armen, neben ihr der stolze Vater, Prinz Charles. Das Foto wurde am Tag der Geburt aufgenommen. © dpa Wie sein Sternzeichen, Zwillinge, hat William zwei Gesichter, einerseits muss er als königlicher Prinz die ehrenhafte und perfekte Maske wahren, andererseits ist er auch ein Mensch mit Emotionen und Schwächen. © dpa Sein einziger Bruder Harry folgt am 15. September 1984. Das Foto zeigt die kleinen zarten Prinzen mit ihren Eltern im Juni 1989 auf den Scilly Inseln im Südwesten Englands. © dpa 2006 Harry (links) und William. Die beiden halten stets zusammen in guten... © dpa ...sowie in schlechten Zeiten. Hier am Tage der Bestattung ihrer Mutter Prinzessin Diana am 6. September 1997 nach deren tragischen tödlichen Unfall. © dpa William besucht von 1995 bis 2000 das berühmte Eton College und studiert an der St. Andrews Universität (auf dem Foto) zuerst Kunstgeschichte und später Geographie bis zu seinem Abschluss im Juni 2005. © dpa Kate oder KitKat? Nach mehreren Beziehungsphasen entscheidet sich der junge Prinz schließlich für seine große Liebe Kate. © dpa Von Januar bis Dezember 2006 besucht William die Militärakademie Sandhurst. Als Second Lieutenant ist er dann ein jahrlang im Gardekavallerieregiment „Blues and Royals“ tätig. Zuletzt sammelt er Erfahrungen bei der Royal Navy. Das Bild entstand 2008 während dieser Zeit auf hoher See. © dpa Von Januar bis April 2008 absolviert er eine Ausbildung zum Jet-Piloten bei der British Royal Airforce. Hier bereitet sich Prinz William zum Abflug vor... © ...um erneut erfolgreich bei seiner charmanten Kate zu landen. Das Paar im Gleichschritt: perfekt koordiniert. © Am 29. April 2011 feiern Kate und William in Westminster Abey vor den Augen eines weltweiten Millionen-Pubikums Hochzeit. © dpa

So lange dauerte es bei Prinz George

Die erste Schwangerschaft der Royals sorgte für Wirbel: Aus der ganzen Welt gratulierten 2012 Politiker, Prominente und Königshaus-Fans Herzogin Kate zu ihrer ersten Schwangerschaft.

Das "Royal Baby" hat es ganz schön spannend gemacht: Herzogin Kate lag am Montag, 22. Juli 2013, seit den frühen Morgenstunden im Lindo Wing des St. Mary's Krankenhaus in London in den Wehen.

Erst nach 15 Stunden hatte die damals 31-Jährige die Geburt des "Royal Baby" überstanden und einem gesunden Jungen das Leben geschenkt. Die Briten feiern den kleinen Thronfolger Prinz George.

Am 2. Mai 2015 erblickte Royal Baby II das Licht der Welt, Prinzessin Charlotte.

+ Prinzessin Charlotte wurde am 9. Juli 2015 getauft. © dpa / Mario Testino, Art Partner, Ha

AFP/ml