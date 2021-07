Prinzessin Beatrice: Edoardos Liebeserklärung rührt zu Tränen

Emotionale Zeilen

+ © Doug Peters/Imago Beatrices und Edoardos große Hochzeitsfeier fiel ins Wasser, das Paar entschied sich daraufhin für eine intime Trauung (Symbolbild). © Doug Peters/Imago

Beatrice und Edoardo sind so verliebt wie am ersten Tag. Zum Hochzeitsjubiläum widmet der 38-Jährige seiner Ehefrau liebevolle Worte.

London – Öffentliche Liebesbekundungen kommen den britischen Royals eher selten über die Lippen, für besondere Anlässe machen jedoch auch sie eine Ausnahme. Am 17. Juli feierten Prinzessin Beatrice (32) und Edoardo Mapelli Mozzi (38) ihren ersten Hochzeitstag – ein freudiges Jubiläum, das Edoardo mit einer romantischen Botschaft an seine Frau markierte.

Im September 2019 gaben Prinzessin Beatrice und Edoardo ihre Verlobung bekannt, einige Monate später folgte schließlich die heimliche Traumhochzeit in der Royal Chapel of All Saints in der Nähe von Schloss Windsor. Im Kreis ihrer Liebsten gaben sich die beiden das Ja-Wort, auch ein Jahr nach der Trauung schweben sie noch immer auf Wolke sieben.

Auf Instagram gab der Immobilienunternehmer nun einen Einblick in seine Gefühlswelt. Edoardo richtete am Hochzeitstag emotionale Worte an Beatrice*: „Ich kann nicht glauben, dass es schon ein Jahr her ist. Jede Sekunde eines jeden Tages seitdem war so voller Freude, Glück, Lachen und Liebe. Du bist die liebevollste, liebste und schönste Person auf der Welt. Danke mein Schatz für jede Sekunde.“ Der Post versetzte die Fans in Entzückung, in den Kommentaren häuften sich die Glückwünsche. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.