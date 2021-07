Prinzessin Estelle: Mit ihrem Kleid hat es eine besondere Bewandtnis

Vintage Royal

Das hübsche Vintage-Kleid von Prinzessin Estelle wurde schon von einer ganz bestimmten Person getragen.

Kronprinzessin Victoria feierte ihren Geburtstag in einem romantischen weißen Kleid. Das Vintage-Kleid von Tochter Estelle passte perfekt dazu und hat außerdem ein verblüffendes Geheimnis.

Borgholm – Die Feierlichkeiten an Kronprinzessin Victorias (44) Geburtstag wurden in diesem Jahr eine Art Familientreffen bei Sonnenschein, die Stimmung war gelöst und alle freuten sich auf Schloss Solliden wiederzusehen. Nicht nur die Jubilarin verzauberte alle mit ihrem Lächeln, ihre ganze Familie sah in hellen Tönen gekleidet unbeschwert und glücklich aus. Dabei lohnt sich besonders bei Prinzessin Estelles Vintage-Kleidchen ein näherer Blick, denn das weiße Baumwollkleid hat Geschichte.*

Bei näherer Betrachtung der von Weiß dominierten Outfits der schwedischen Royals zum sehnsüchtig erwarteten 44. Geburtstag war schnell klar, dass das romantische Kleid der Kronprinzessin* von der Marke By Malina war. Nicht weiter überraschend, denn Victoria trägt die Looks des schwedischen Labels oft und gern. Prinz Oscar (5) trug ein weißes Hemd zur beigen Chinoshorts und Papa Prinz Daniel* (47) warf sich klassisch mit einer Sommerhose im Olivton und einem blauen Sakko über dem weißen Hemd in Schale.

Bei Töchterchen Prinzessin Estelle* (9) lohnt sich ein zweiter Blick. Denn das weiße Vintage-Kleidchen war schon einmal auf Schloss Solliden zu sehen. Das ist allerdings schon eine Weile her. Um genau zu sein imposante 35 Jahre. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.