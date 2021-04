Prinzessin Leonor & Prinzessin Sofía: Schon genauso schick wie Mama Letizia

Neue Fashion-Queens

+ © PPE / Imago Bildhübsche Schwestern: Leonor (l.) und Sofía von Spanien begeisterten bei einem Termin in Cartagena die Fotografen. © PPE / Imago

Königin Letizia von Spanien ist für ihren großartigen Sinn für Mode bekannt. Ihre beiden Töchter Leonor und Sofía treten in Sachen Stilgefühl direkt in die Fußstapfen ihrer Mutter.

Cartagena – Nach und nach übernimmt die spanische Kronprinzessin Leonor (15) mehr repräsentative Aufgaben und zeigt sich bei Veranstaltungen im Dienst der Krone. Kürzlich erst absolvierte sie ihren ersten Solo-Termin in Madrid, jetzt stand die Infantin erneut bei einem Event im Mittelpunkt. Zusammen mit ihren Eltern, König Felipe VI. (53) und Königin Letizia (48), sowie ihrer kleinen Schwester Sofía (13) reiste die spanische Thronfolgerin in die Hafenstadt Cartagena, um dort bei einer Schiffstaufe dabei zu sein. Leonor wurde sogar als Patin für das U-Boot „Isaac Peral“ ausgewählt und durfte die obligatorische Flasche am Rumpf zerschellen lassen.

Leonor und Sofía stehen Königin Letizia schon jetzt in Sachen Styling in nichts nach. In ihren schicken Outfits, die noch dazu echte Schnäppchen waren, begeisterten die beiden Schwestern bei der Veranstaltung auf dem Marinestützpunkt alle Anwesenden.