Queen Elizabeth II.: Gut gewappnet vor Cyberangriffen

Innovatives Königshaus

In Sachen Digitalisierung setzt Queen Elizabeth II. nicht auf Tradition, sondern auf Innovation. Um das Königshaus vor Cyberattacken zu schützen, scheut die Monarchin keine Mühe.

London – In Zeiten, in denen laut der britischen Dailymail die Hälfte aller Termine der Königin virtuell stattfinden, ist ein gesichertes royales Netzwerk wichtiger den je. In Sachen Digitalisierung und neuer Medien hat Queen Elizabeth II. (95) bisher immer und ein glückliches royales Händchen bewiesen. Jetzt will die Monarchin die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit ihrer Netzwerke erhähen und sich vor möglichen Hackerangriffen schützen. *(24royal.de berichtet)

Im Alter von 92 Jahren veröffentlichte sie ihren ersten Instagram-Post, da war sie bereits ein Twitter-Profi, immer zu erkennen an ihrer Signatur Elizabeth R*. Jetzt verstärkt die Queen ihr IT-Team und sucht einen Cyber-Sicherheitsexperten, um die königliche Familie vor Hacker-Angriffen zu schützen. Die Erwartungen an den künftigen „Cyber Security Engineer" sind hoch.