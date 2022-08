Mordabsicht gegen Queen Elizabeth II.: Eindringling droht jahrelange Haft

Von: Larissa Glunz

Teilen

Der Eindringling, der mit einer Armbrust bewaffnet auf das Gelände von Queen Elizabeths Residenz Schloss Windsor eindrang, wird in wenigen Wochen vor Gericht erscheinen. (Fotomontage) © i Images/UIG/Imago

Queen Elizabeth II. musste am vergangenen Weihnachtsfest einen wahren Schockmoment durchleben. Ein Eindringling wurde auf dem Gelände von Schloss Windsor festgenommen. Der bewaffnete Mann, der Mordabsichten hegte, wurde nun angeklagt.

London – Als Staatsoberhaupt von Großbritannien führt Queen Elizabeth II. (96) ein Leben im Fokus der Weltöffentlichkeit. Das Dasein als Königin ist ein Job auf Lebenszeit, der ihr einiges abverlangt und zudem auch Schattenseiten mit sich bringt. Dass nicht jeder die Regentin und ihr Amt unterstützt, wird der Königsfamilie immer wieder vor Augen geführt.

Vorfall an Weihnachten: Bewaffneter Eindringling wollte Queen Elizabeth ermorden

Im vergangenen Dezember fand die besinnliche Weihnachtsstimmung auf Schloss Windsor ein jähes Ende. Ein junger Mann verschaffte sich am 25. Dezember Zugang zum weitläufigen Anwesen der Residenz, wo Queen Elizabeth II. gerade unter anderem mit ihrem ältesten Sohn Prinz Charles (73) und dessen Gattin Herzogin Camilla (75) gefeiert haben soll. Der damals 19-Jährige, der eine Armbrust bei sich trug, wollte die Monarchin offenbar ermorden.

Das letztjährige Weihnachtsfest verbrachte Queen Elizabeth II. aufgrund der Corona-Beschränkungen auf Schloss Windsor, wo sie auch ihre traditionelle Ansprache aufzeichnete. © i Images/Imago

Seinen Plan konnte der Unruhestifter glücklicherweise nicht ausführen, noch bevor er ein Gebäude betreten konnte, wurde er von der Polizei verhaftet. Nach einer mehrmonatigen Untersuchung wurde der Eindringling nun angeklagt, wie die Metropolitan Police in einer Mitteilung bekannt gab. Vorgeworfen werden ihm unter anderem Morddrohungen und Waffenbesitz.

Anklage wegen Waffenbesitz und Morddrohungen: Einbrecher muss vor Gericht

Am 17. August muss der in Southampton ansässige Angeklagte, der sich derzeit in Untersuchungshaft befindet, vor dem Amtsgericht Westminster Magistrates‘ Court in London erscheinen. Ihm drohen, so „The New Daily“, bis zu sieben Jahren Haft.

Einmalig, bunt, unvergesslich: Queen Elizabeths II. Auftritte in Knallfarben Fotostrecke ansehen

Queen Elizabeth II. könnte den Prozess gegen den Eindringling von Schottland aus verfolgen. Ihre lange Sommerpause verbringt die 96-Jährige auch in diesem Jahr auf Schloss Balmoral. Auch andere Mitglieder der Königsfamilie leisten ihr dort Gesellschaft. So beziehen beispielsweise William (40) und Kate (40) das Tam-Na-Ghar-Cottage, wenn sie in Schottland sind. Verwendete Quellen: news.met.police.uk, thenewdaily.com.au