Scheidungsdrama bei den Royals - die Begründung klingt höchst kurios

London/Auckland - Die Royals gelten als Großbritanniens Aushängeschild für perfekte Familienidylle. Doch dieses Bild dürfte mit der jüngsten Entwicklung im Königshaus ins Wanken geraten. Ein Mitglied der royalen Familie lässt sich nun offenbar von seinem langjährigen Partner scheiden, wie dailymail.com berichtet. Doch nicht etwa Prinz William, der mit Ehefrau Kate bereits drei Kinder hat, oder Bruder Harry, der gemeinsam mit Meghan Markle den ersten Nachwuchs erwartet. Nein, es ist Lady Davina Windsor, Tochter des Cousins von Queen Elizabeth II. und 30. in der Thronfolge.

14 Jahre war Lady Davina mit dem Neuseeländer Gary Lewis verheiratet, bevor die Ehe wegen „kultureller Differenzen“ auseinander ging, wie das britische Blatt Freunde des Paares zitiert. Was genau diese kuriose Begründung bedeutet? Darauf wird nicht näher eingegangen.

Die 41-Jährige lernte Lewis in einem Urlaub auf Bali im Jahr 2000 kennen. Vier Jahre später heiratete sie den Sohn eines neuseeländischen Schafscherers. Doch nicht nur deswegen sorgte Gary Lewis für ein Novum bei den britischen Royals, er war auch der erste Bürgerliche mit Maori-Abstammung, der ins Königshaus von Queen Elizabeth II. einheiratete.

+ Lady Davina und Gary Lewis bei ihrer Hochzeit 2004. © picture-alliance / dpa/dpaweb / Chris_Young/Pool

Gemeinsam haben die beiden eine achtjährige Tochter und einen sechsjährigen Sohn. Außerdem nahm Lewis einen weiteren Sohn aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Gemeinsam sollen sie laut Daily Mail in einem bescheidenen Vorort in Auckland (Neuseeland) gelebt haben. Generell hätten die beiden ein Leben außerhalb des royalen Zirkus gelebt. Nachbarn hätten bis zur Scheidung nicht einmal gewusst, dass blaues Blut neben ihnen gewohnt habe, so das Blatt weiter.