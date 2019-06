Queen feiert 93. Geburtstag - Meghans erster Auftritt nach der Geburt

Zwar hatte die Queen bereits im April Geburtstag, richtig gefeiert wird traditionell aber erst im Juni. Für Herzogin Meghan war es der erste Auftritt seit der Geburt ihres Kindes.

London - Mit der Militärparade „Trooping the Colour“ hat die britische Königin Elizabeth II. am Samstag in London ihren 93. Geburtstag gefeiert. Die Queen wurde zwar schon am 21. April 93 Jahre alt, doch wegen des normalerweise besseren Wetters findet das farbenfrohe Spektakel traditionell erst im Juni statt - nach einem verregneten Morgen zeigte sich die Sonne während der Parade.

Auch Herzogin Meghan (37) nahm an der Veranstaltung zu Ehren der Queen teil. Es war ihr erster offizieller Termin seit der Geburt ihres Kindes - des kleinen Archie - vor etwa einem Monat.

Die Queen feiert Geburtstag - das versprach die Feier

+ Mit der Militärparade „Trooping the Colour“ hat die britische Königin Elizabeth II. am Samstag in London ihren 93. Geburtstag gefeiert. © AFP / TOLGA AKMEN Elizabeth wurde bereits mit 25 Jahren Königin und ist damit länger als jeder andere britische Monarch auf dem Thron. Sie kam am Vormittag mit der Kutsche zu dem Spektakel auf der Horse Guards Parade in der Nähe des Buckingham-Palastes. An der Veranstaltung nahmen etwa 1400 Soldaten teil. Später sollte die Queen mit ihrer Familie - darunter Thronfolger Prinz Charles (70) - auf dem Balkon des Palastes die Flugschau der Red-Arrows-Luftwaffe ansehen.

Herzogin Meghans erster Auftritt nach Geburt - die Reaktionen der Zuschauer

Die Zuschauer begrüßten vor allem Meghan mit Jubel. An den offiziellen Terminen mit US-Präsident Donald Trump, der bis vergangenen Mittwoch drei Tage lang auf Staatsbesuch in Großbritannien war, hatte die Ehefrau von Prinz Harry (34) noch nicht teilgenommen. Sie gilt als scharfe Kritikerin seiner Politik.

+ rinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan nehmen an der Militärparade „Trooping the Colour“ zu Ehren von dem Geburtstag der britischen Königin Elizabeth II teil. © dpa / Gareth Fuller Der Militärparade fern blieb der Ehemann der Queen, Prinz Philip. Er wird an diesem Montag 98 Jahre alt. Philip lässt sich kaum noch in der Öffentlichkeit blicken, seitdem er in Rente gegangen ist.

