Quoten-Duell zwischen „Rosenheim Cops“ und „Bauer sucht Frau“ hat klaren Sieger

Von: Lukas Einkammerer

Am Dienstagabend (9. Mai) war für Zuschauer ein buntes TV-Programm geboten. Zwischen „Bauer sucht Frau“ und den „Rosenheim Cops“ gab es dabei einen klaren Favoriten.

Mainz – Nicht nur an den Wochenenden ist für Fernsehzuschauer einiges geboten – auch das Programm am Dienstagabend (9. Mai) konnte sich sehen lassen. Im ZDF buhlten die „Rosenheim Cops“, „SOKO Köln“ und eine Dokumentation über den vor wenigen Tagen gekrönten König Charles III. (74) um die Aufmerksamkeit des Publikums, während RTL eine neue Folge von „Bauer sucht Frau International“ zeigte. Welches Format den Quotensieg davon tragen konnte, ist nun entschieden.

„Bauer sucht Frau“ gegen „Rosenheim Cops“: Quotenduell klar entschieden

Unterschiedlicher könnten die „Rosenheim Cops“ und „Bauer sucht Frau International“ kaum sein. In der einen Sendung geht es um brenzlige Kriminalfälle, in der anderen suchen einsame Landwirte die große Liebe. Die meisten Fernsehenden waren am Dienstag aber eindeutig in Mordstimmung, denn die „Rosenheim Cops“-Wiederholungsfolge „Reif für die Liebe“ fuhr laut der DWDL Zahlenzentrale für das ZDF mit 3,53 Millionen Zuschauer und einem Marktanteil von 16 Prozent die sendereigene Tagesbestleistung beim Gesamtpublikum ein. Das Kuppel-Format mit Inka Bause (54) zog hingegen nur 2,96 Millionen Zuschauer an.

Beim Gesamtpublikum reichte es für „Bauer sucht Frau“ zwar nur für den siebten Platz, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte die romantische Sendung hingegen größere Erfolge verbuchen. Mit 0,55 Millionen Zuschauern überholte das Format die „Rosenheim Cops“, die sich nicht einmal in den Top 25 platzieren konnten. Quotensieger des ganzen Tages war jedoch die ARD, die beim Gesamtpublikum mit „In aller Freundschaft“ (4,40 Millionen) und „Tierärztin Dr. Mertens“ (4,09 Millionen) die meisten Zuschauer vor die Flimmerkisten locken konnte.

Welche Einschaltquote holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Drei Tage nach Krönung: Doku über König Charles III. schneidet im ZDF nur mittelmäßig ab

Zwar konnte das ZDF insgesamt deutlich besser als RTL abschneiden, eine Enttäuschung musste der Sender mit Sitz in Mainz aber trotzdem hinnehmen. Denn die Dokumentation „Endlich König! Charles und der Kampf um die Monarchie“ erreichte nur 2,44 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 9,4 Prozent. In Anbetracht der optimalen Sendezeit zur Primetime und der Ausstrahlung nur drei Tage nach der Krönung des englischen Regenten dürfte dieses Ergebnis deutlich hinter den Erwartungen liegen.

Die „Rosenheim Cops“ gegen „Bauer sucht Frau International“ mit Inka Bause. Eines der beiden Formate war am Dienstagabend besonders beliebt. © ZDF/Bojan Ritan; RTL (Fotomontage)

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Quotenduell zwischen „Bauer sucht Frau International" und den Abendformaten der öffentlich-rechtlichen Sender in den kommenden Wochen entwickeln wird. Indessen konnte Andrea Kiewel zwar Stefan Mross und „Immer wieder sonntags" überholen, die Zuschauer zerreißen die erste Fernsehgarten-Folge aber gnadenlos.