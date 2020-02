Ein beliebter Radio-Moderator, der auch in Filmen mitspielte, ist gestorben. Seine Fans sind in Trauer. Viele schätzten ihn für seinen Humor.

Ernst Griesser ist tot.

ist tot. Der Tiroler ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

Er arbeitete als Radio-Moderator sowie als Film- und Theater-Schauspieler.

Innsbruck - Ernst Griesser ist tot. Wie der ORF berichtet, ist der Tiroler am Donnerstag (20.2.) im Alter von 76 Jahren gestorben. Er war vor allem dem österreichischen Medien-Publikum ein Begriff, unterhielt und informierte die Menschen sowohl im Radio, als auch im TV oder auf der Theaterbühne.

Laut Tiroler Tageszeitung begann er seine Laufbahn als Hörspielsprecher 1968 beim ORF Tirol, machte dann beim Radio auch als Reporter und Moderator Karriere. Unter anderem war er bei Radio Tirol als „Sonntags-Griesser“ unterwegs und gab bei „Tirol heute“ den Grantler.

Radio-Moderator Ernst Griesser ist tot - Im Theater wurde er hunderte Male geköpft

Auf der Theaterbühne der Innsbrucker Ritterspiele war der „Schurkische Kuno“ seine Paraderolle, die er 380 Mal ausgefüllt habe. Dort sei er 600 bis 700 Mal geköpft worden, erklärte er einst dem ORF, „aber der Kopf sitzt immer noch“. Zitate wie dieses zeigen, dass Griesser auch für seinen Humor sehr geschätzt wurde. „Seine Stimme war unverkennbar so wie auch sein Humor und sein schelmischer Lacher“, schreibt der ORF.

Ernst Griesser: Radio-Moderator spielte auch in verschiedenen Filmen mit

Auch als Film-Schauspieler war Ernst Griesser erfolgreich. Er spielte den Bürgermeister Gernot Brunner in einer Filmreihe mit Hansi Hinterseer.

In der Sendung „Tirol heute“ sendete der ORF einen Nachruft auf das Tiroler Original. Auch Facebook-Nutzer tun ihre Trauer kund. „Er war ein liebenswürdiger Mensch und großer Könner, ich durfte ihn mehrere Male verewigen, er fehlt uns jetzt schon“, schreibt hier etwa einer. „Herr gib ihm die ewige Ruhe das ewige Licht leuchte ihm. Ruhe in Frieden. RIP. Mein aufrichtiges Beileid den Angehörigen“, so ein anderer Fan.

Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

