Nanu?! Cora Schumacher schreibt plötzlich ein besonderes Wort unter inniges Selfie mit ihrem Ex-Mann Ralf

Seit vier Jahren sind Ralf und Cora Schumacher geschieden. Mit einem Foto heizt Cora nun die Spekulationen an.

Mit einem heißen Kaffee startete Cora Schumacher am Mittwoch in den Tag. Ob die 42-Jährige an diesem Morgen die Aussicht auf die Berge Österreichs alleine genießt, verrät Cora Schumacher nicht. Ihre Fans spekulieren jedoch, dass ihr Ex-Mann Ralf Schumacher noch bei ihr sein könnte. Denn am Dienstagabend waren die beiden gemeinsam in Österreich Abendessen gewesen. Das beweist ein Foto das Cora auf ihrem Instagram-Account gepostet hat. Darauf lehnt sich das Model mit einem zufriedenen Lächeln an der Schulter von Ralf Schumacher an. Auch er scheint ihre Nähe zu schätzen, da auch der Rennfahrer glücklich in die Kamera lächelt.

Cora Schumacher schreibt „Love“ unter Foto mit Ralf

Das Bild erinnert an eine Zeit als Cora und Ralf Schumacher noch ein Ehepaar waren und als gern gesehenes Pärchen über die roten Teppiche flanierten und sich gegenseitig an der Rennstrecke anfeuerten. Vor 18 Jahren werden die beiden ein Paar. Ein Jahr später, 2002 folgt die Traumhochzeit in der Nähe von Salzburg. Ralf und Cora Schumacher haben einen Sohn, David Schumacher, der mittlerweile 18 Jahre alt und startet in der Formel-4-Meisterschaft. Nach 13 Jahren Ehe lässt sich das Promi-Paar 2015 scheiden. 2018 nahm Cora Schumacher dann bei der Sendung „Promi Big Brother“ teil. Nachdem sie das Format verlassen musste, hatte sie einen klaren Favoriten.

Wie stehen Ralf und Cora Schumacher zueinander?

Heute scheinen alle Wunden wieder verheilt und Ralf und Cora Schumacher verstehen sich offenbar blendend. Und nicht nur wegen Sohn David. Mit den Hashtags zu dem Foto heizt Cora Schumacher die Spekulationen ihrer Fans an: „Familie“, „Österreich“ und besonders auffallend: das Wörtchen „Liebe“ in der Beschreibung. Die Kommentatoren des Instagram-Posts sind sich uneins, welche Art von Beziehung das Schwarz-Weiß-Foto zeigt. Ein gelungenes Verhältnis zweier Erziehungsberechtigten? Oder doch das Wiederaufleben einer Romanze?

„Es ist so viel wert, wenn man zu dem Vater seiner Kids ein gutes Verhältnis hat. Leider so oft nicht der Fall. Super ihr zwei.“ schreibt eine Nutzerin. Auch „Hauptsache du weißt, was los ist, dass ihr beide euch versteht und Junior es gut geht.“ ist zu lesen. Andere Fans wollen den Gedanken an ein Liebes-Comeback nicht so schnell aufgeben: „Seid ihr wieder zusammen???“ oder „Was sagt David zu einem Liebes-Comeback?“, heißt es auch.

Das sagt Cora Schumacher zu dem Foto

Der Bild-Zeitung sagte Cora Schumacher: „Es gab in letzter Zeit viele Gerüchte, wie mein Verhältnis zu Ralf sein soll. Ich denke, das Foto sagt alles aus.“ Ob es tatsächlich eine Rückkehr der Rennfahrer-Liebesgeschichte gibt, lässt Cora Schumacher mit diesem Post noch offen.

Über das Ende ihrer Beziehung mit Lenox äußerte sich Cora Schumacher hingegen sehr offen auf ihrem Instagram-Account.