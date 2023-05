Sechs Stunden: Ramon Roselly moderiert Schlagershow bei RTL mit Matthias Reim und Kerstin Ott

Teilen

Schlagerfans dürfen sich freuen. Im Juni kommt „Die Schlagernacht des Jahres“ wieder zurück und mit ihr der charismatische Moderator Ramon Roselly, der zahlreiche Größen der Schlagerwelt mit im Gepäck hat. Übertragen wird die Show erstmalig von RTLup.

Berlin – Der Schlager-Sommer 2023 wird um ein weiteres Highlight bereichert. Denn dann präsentiert Moderator Ramon Roselly (29) „Die Schlagernacht des Jahres 2023“ am 10. Juni auf der Berliner Waldbühne und verwandelt die Hauptstadt zur Schlagerhochburg.

„Die Schlagernacht des Jahres 2023“ moderiert von Ramon Roselly und Steffi Brungs

Sechs Stunden lang feinster Schlager mit allen Größen der Szene, darunter Matthias Reim (65), Kerstin Ott (41) oder voXXclub. Ausgestrahlt wird die Show zum 25. Jubiläum erstmalig von RTLup.

Helene Fischer, Beatrice Egli und Maite Kelly: Schlagerstars zeigen sich ungeschminkt Fotostrecke ansehen

Unterstützung bei der Moderation des Open-Air-Konzerts auf der Berliner Waldbühne erhält Roselly von der RTL-VIP-Expertin Steffi Brungs (34). Gemeinsam moderiert das Dreamteam durch sechs Stunden Schlager, rockigen Deutsch-Pop und einer eindrucksvollen Bühnen- und Lichtshow. Zum 25. Jubiläum der Schlagernacht dürfen sich Fans also auf einiges gefasst machen.

Übertragung des Open-Air-Highlights bei RTLup im Juli

Seit bereits einem Vierteljahrhundert begeistert die populärste Schlager-Veranstaltung Deutschlands die Zuschauer. Umso mehr freut sich Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel der Mediengruppe RTL, „dass es uns gelungen ist, die Ausstrahlungsrechte für das 25. Jubiläum der Schlagernacht des Jahres 2023 auf der Berliner Waldbühne zu erwerben“.

„Die Schlagernacht des Jahres“ wieder zurück und mit ihr der charismatische Moderator Ramon Roselly, der zahlreiche Größen der Schlagerwelt mit im Gepäck hat. © Imago Images

Und mit Ramon Roselly, dem DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2020, erhält RTL-Moderatorin Brungs einen alten Hasen an ihre Seite. Roselly moderierte bereits die Schlagernacht des Jahres 2022 in Oberhausen.

„Das legendäre Open-Air-Event sogt seit Jahren für unvergessliche Schlagermomente vor einzigartiger Kulisse“, welche Zuschauer und Zuschauerinnen am 26. Juli um 20:15 Uhr auf RTLup zu sehen bekommen.

Helene Fischer sorgt derzeit mit einem Lidl-Werbespot für Schlagzeilen. Gedreht hat sie diesen in Neuburg an der Donau und übernachtete dort in einem 4-Sterne-Hotel. Der Chef des Hauses hat nun einem Interview über die Begegnung mit dem Schlagerstar gesprochen. Verwendete Quellen: RTL.de