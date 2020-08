„Pitch Perfect“-Star Rebel Wilson kaum wiederzuerkennen - Hat Adele etwas mit der krassen Verwandlung zu tun?

Ihre Fans haben die beiden kurvigen Blondinen stets gefeiert, doch nachdem Adele neuerdings erschlankt ist, sieht auch Rebel Wilson plötzlich ganz anders aus.

Sängerin Adele galt jahrelang als der aktuell wohl erfolgreichste Kurven-Star der Musik-Szene.

galt jahrelang als der aktuell wohl erfolgreichste der Musik-Szene. Auch „Pitch Perfect“ -Darstellerin Rebel Wilson gelangte nicht zuletzt wegen ihrer Rundungen zu Weltruhm in Hollywood .

-Darstellerin gelangte nicht zuletzt wegen ihrer Rundungen zu Weltruhm in . Inzwischen präsentieren sich beide Blondinen optisch völlig verändert. Besteht ein Zusammenhang?

Beverly Hills - War es nicht immer herrlich erfrischend, nicht alle Zeit nur dank Fitnessstudio und Beauty-Doc geformte, vermeintlich perfekte Körper in Musikvideos und Kinoblockbustern zu sehen? Zumindest galten Adele und Rebel Wilson jahrelang als zwei wahnsinnig erfolgreiche Frauen im Showgeschäft und wurden nicht nur von ihren Anhängern stets für ihr Selbstbewusstsein und nicht zuletzt auch für ihre Kurven gefeiert. Doch nachdem die Sängerin in diesem Jahr bereits völlig erschlankt ist, zeigt sich nun auch die „Pitch Perfect“-Darstellerin optisch völlig verändert. Ist diese fast parallel verlaufende Verwandlung der beiden blonden Kurven-Stars nur reiner Zufall oder steckt womöglich mehr dahinter?

Adele setzt beim Abnehmen auf spezielles Diät-Konzept - mit Erfolg

Adele war eine der wenigen, die die von sich räkelnden und dabei stets knapp bekleideten Pop-Sternchen geprägte Musikszene so richtig aufmischte. Statt auf den wenig-Kilos-wenig-Stoff-Zug aufzuspringen, brachte sie nicht nur eine einzigartige und satte Stimme, sondern auch pralle und knackige Rundungen mit. Doch dann schien sie sich optisch plötzlich neu erfunden zu haben: Nicht nur, dass Adele ihre Fans zuletzt mit einer ganz speziellen Frisur schockte, auch ihr Gewicht hat die „Hello“-Interpretin deutlich reduziert. Schuld soll ein spezielles Diät-Konzept gewesen sein, das die Pfunde geradezu purzeln ließ. Ob das vielleicht auch „Pitch Perfect“-Star Rebel Wilson für sich entdeckt hat? Feststeht, dass auch die einstige „Fat Amy“ inzwischen ihre Rolle im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr ausfüllt.

Rebel Wilson: Die einstige „Fat Amy“ aus „Pitch Perfect" ist inzwischen gar nicht mehr fett

Denn auch die Schauspielerin hat im Laufe der letzten Monate extrem an Gewicht verloren und lässt die Fans seither an ihrem neuen Leben mit dem erschlankten Ich teilhaben. Die freuen sich nicht nur über Rebels zahlreiche Instagram*-Posts, sondern bejubeln auch ihre Optik. In den Augen ihrer Follower sieht die Darstellerin nun „unglaublich“, „atemberaubend“ oder „fabelhaft“ aus. Im Vergleich zu früher ist die 40-Jährige aber kaum wiederzuerkennen, immerhin hat sie sich inzwischen ja bald halbiert. Doch könnte es womöglich einen Grund geben, dass sich ausgerechnet zwei der erfolgreichsten vollschlanken Blondinen beinahe gleichzeitig so drastisch verändert haben?

Was steckt hinter Adeles und Rebel Wilsons unglaublichem Gewichtsverlust?

Was tatsächlich hinter Adeles und Rebels Abnehm-Motivation steckt, wissen natürlich nur die beiden. Offiziell wollen sie einfach nur einen gesünderen Lebensstil mit weniger Kilos, ausgewogener Ernährung und Bewegung führen. Dass sich Rebel Adeles Abspeck-Erfolg zum Vorbild genommen hat, ist aber durchaus nicht unmöglich - zumal es auch bereits Gerüchte gab, die Schauspielerin solle die Musikerin einmal in einer möglichen Biografie verkörpern. Ob daran wirklich etwas dran ist, wird sich zeigen. Dass an beiden Damen aber deutlich weniger dran ist, hat sich bereits gezeigt. Ihrer Beliebtheit scheint das bislang keinen Abbruch getan zu haben, aber es bleibt zu hoffen, dass die Frauen mit den Kilos nicht auch an Selbstbewusstsein verlieren und sich am Ende doch ins Klischee-Bild des gertenschlanken Hollywood-Blondchens pressen lassen. Das Gegenteil scheint mit einem deutschen Skandal-Rapper passiert zu sein. Auch Bushido ist nicht wiederzuerkennen* - er hat allerdings deutlich zugenommen.