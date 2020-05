Reinhold Messner: Neue Freundin ist 35 Jahre jünger - Erste Fotos zeigen sie

Reinhold Messner und seine Ehefrau Sabine lassen sich scheiden. Seine neue Freundin ist 35 Jahre jünger. Erste Fotos zeigen ihr Glück.

Bergsteiger-Ikone Reinhold Messner (75) und seine Ehefrau haben sich schon vor geraumer Zeit getrennt. Sie lassen sich bald scheiden.

(75) und seine Ehefrau haben sich schon vor geraumer Zeit getrennt. Sie lassen sich bald scheiden. Er hat schon seit einigen Monaten eine neue Freundin: Er und Diane Schumacher (40) leben derzeit gemeinsam in München.

(40) leben derzeit gemeinsam in München. Jetzt spricht er über ihre gemeinsame Corona*-Zeit.

Er glaubt, dass die Gesellschaft daraus lernen kann - etwa in Sachen Verzicht.

Update vom 30. April 2020: Reinhold Messner sitzt mit seiner neuen Freundin Diane Schumacher in München fest. Zum Glück hat er dort seit knapp 40 Jahren eine Wohnung im Glockenbachviertel, wie die SZ (Plus-Inhalt) berichtet. Die Bergsteiger-Legende gab der Zeitung ein sehr langes Interview - und sprach auch darüber, wie er die Corona-Zeit verbringt. „Man braucht eine Struktur“, so Messner, „und die entsteht ja auch. Diane und ich haben hier jetzt einen Hund, der am Morgen ausgeführt werden will. Am frühen Nachmittag gibt es dann zum ersten Mal einen kleinen Ausflug an die Isar und später zum ersten Mal Essen, gegen 17 Uhr. Einmal waren wir im Klettergarten in Buchenhain. An diesem Felsen haben früher in den Dreißigerjahren die besten Kletterer der Welt trainiert, die später die Erstbegehungen von Matterhorn- oder Eiger-Nordwand machten. Ansonsten gehört zu meiner Struktur auch das morgendliche Zeitunglesen.“

Als Bergsteiger-Ikone kennt sich Messner aus mit Gefahr. Insofern ist auch seine Einschätzung Gold wert, was die Gesellschaft aus der aktuellen Situation mitnehmen kann: „Wenn ich durch eine Gefahr durchgegangen bin an einem Berg zum Beispiel, dann habe ich Selbstmächtigkeit gewonnen. Weil ich dann weiß, dass ich das kann und überlebe.“

Messner kann derzeit nicht in die Berge, nicht nach Südtirol. Aber er hat schon auf mehr Dinge verzichten müssen. „Für mich hat Verzicht etwas Positives“, sagt er der SZ. „Mein Erfolgsmodell als Abenteurer war der Verzicht. Ich habe gelernt: Wenn ich auf Träger verzichte, auf Sauerstoff, auf Fixseile, dann kostet eine Expedition viel weniger und hat einen viel größeren Wert.“ Er ist überzeugt, dass die Welt aus der Corona-Krise in diesem Punkt auch dazulernen kann: „Wenn durch die Corona-Krise der Verzicht weltweit zu einem positiven Wert würde, dann wird es am Ende ein riesiger Erfolg.“

Reinhold Messner liebt Streifzüge über den Viktualienmarkt in München

Freude bereiten ihm derzeit auch Streifzüge über den Münchner Viktualienmarkt, wie er verrät. „Dieser Markt hat doch einen ungeheuren Wert, so viele frische Sachen, großartig. Verzicht bedeutet eben auch, weniger Dinge umso intensiver zu erleben und genießen. Etwa das Essen.“

Und dann schwärmt er auch noch von München - dass er an die bayerische Landeshauptstadt gefesselt ist, weil er mit seiner Luxemburger Freundin Diane Schumacher (siehe unten) nicht nach Italien kann, ist wohl gar nicht so wild für ihn. „München ist die Großstadt, die mir am nächsten ist, das ist nicht Mailand, Rom oder Berlin.“ Gerade auch die Bewohner haben es ihm angetan.

Einen Wunsch hat Messner aber dann doch, wie er lachend zu verstehen gibt: einen Friseurtermin! „Stimmt, es ist echt viel geworden. Die wachsen aber auch schnell. Bitte, macht die Friseursalons auf, ich brauche eiligst einen Termin!“

Reinhold Messner mit neuer Freundin in München: Sie ist 35 Jahre jünger - Erste Bilder

Unser Artikel vom 27. April 2020:

München - Nach der Trennung im vergangenen Jahr haben die Bergsteiger-Legende Reinhold Messner und seine Noch-Ehefrau Sabine die Scheidung in die Wege geleitet. "Einvernehmlich, einen Ehevertrag hatten wir nicht", sagte der 75-Jährige der Illustrierten Bunte (online als Plus-Inhalt). Messner schließt nicht aus, dass er und seine jetzige Lebensgefährtin Diane Schumacher irgendwann heiraten werden. "Werden wir sehen, es ist nicht primär wichtig", sagte er.

Video: So wurde Reinhold Messner weltberühmt

Reinhold Messner sitzt mit neuer Freundin in München fest

Messner und die aus Luxemburg stammende 40-Jährige leben wegen des Coronavirus* gezwungenermaßen in München. Messner sagte, er hätte zwar in seine Heimat Südtirol reisen können, seine Partnerin dürfe als Luxemburgerin aber nicht nach Italien einreisen. "Jetzt sitzen wir im Homeoffice."

Seit vier Wochen seien die beiden schon gemeinsam in München festgenagelt, laut Bild leben sie im Glockenbachviertel. „Wir machen die Wohnung gemütlicher“, so Messner zur Bild, „ich schreibe ein paar Stunden am neuen Buch und wir spazieren mit dem Hund an der Isar entlang. Aufwärts gingen wir zwar lieber, aber das fast menschenleere München ist auch schön.“

+ Bergsteiger-Legende Reinhold Messner. © dpa / Roland Weihrauch

Die beiden verbindet ein gemeinsames Hobby, verrät Reinhold Messner. „Wir haben eine gemeinsame Begeisterung: die Berge. Da oben sind wir ein gleichwertiges Paar. Diane bewegt sich gut, ich bin langsamer geworden und nicht mehr so geschickt.“

Reinhold Messner über neue Freundin: Altersunterschied spüre ich kaum

Auch wenn die beiden das Beste aus der gemeinsamen Zeit in München machen - ihm fehlen die Südtiroler Berge, gibt Messner zu verstehen.

Reinhold Messner hat seit einigen Monaten neue Freundin - Erste Fotos im Netz

In Südtirol hat Messner auch im September seinen 75. Geburtstag gefeiert. Und seine neue Liebe Diane Schumacher war da bereits an seiner Seite. Von der Feier auf Schloss Sigmundskron stammen auch einige der wenigen gemeinsamen öffentlichen Fotos der beiden. Das Portal suedtirolnews.it hat diese publiziert. Die Dame in Grün ist Diane:

Auch die Bild zeigt eine gemeinsame Aufnahme. Reinhold Messner versteckt seine Freundin offenbar nicht, aber die beiden müssen auch nicht jede Gelegenheit zu gemeinsamen öffentlichen Auftritten nutzen. Eben genau so, wie es den beiden Seelenverwandten am besten passt. „Unsere Sehnsüchte passen zusammen“, so sein Resümee über die neue Beziehung. „Daraus kann eine Seilschaft für gelingendes Leben werden.“

Die beiden hätten sich nicht über eine Partnerbörse kennengelernt - sondern ganz ohne Internet, in einem seiner Museen. „Den Altersunterschied spüre ich kaum. Darf ich sagen, dass eine junge Frau einen älteren Mann verjüngt? “

