Rita Ora zeigt bei Preisverleihung fast alles

Der rote Teppich der MTV Video Music Awards schien für Rita Ora ein perfekter Anlass zu sein, um ihre Fans und Verehrer mit einem Hauch von nichts zu begeistern.

New York - 13,8 Millionen Fans folgen der Brit-Sängerin Rita Ora (27) auf Instagram. Sicher nicht alle davon wegen ihrer Musik, sondern bestimmt auch einige wegen ihres sexy Körpers. Sie mag die große Bühne und vor allem auch die Aufmerksamkeit. Denn die 27-Jährige präsentiert sich oft in extrem freizügigen Outfits. Die MTV Video Music Awards 2018 schienen nun für die Sängerin ein geeigneter Anlass, um ihre Freizügigkeit auch bei offiziellen Anlässen zu zeigen. Mit einem Hauch von Nichts präsentierte sie sich nicht nur den Fotografen auf dem Roten Teppich, sondern auch dem Publikum in der New Yorker Radio City Music Hall.

+ 2018 MTV Video Music Awards - Press Room © AFP / Paul Zimmerman

Rita Ora kann beides

Allen möglichen Kritikern zum Trotz bewies Rita Ora dann an diesem Abend in New York, dass sie nicht nur gut aussehen kann, sondern auch sehr gut und erfolgreich singen kann. Denn sie erhielt nach ihrem Auftritt auf dem roten Teppich den Video Music Award in der Kategorie „Bestes Dance Video“ für ihren Song „Lonely Together“. Eine emotionale Ehre für die Britin. Denn das Lied veröffentlichte sie zusammen mit Avicii. Es war das letzte Lied welches der DJ und Künstler vor seinem Tod im April diesen Jahres veröffentlichte.

Lesen Sie auch: Schwedisches Königshaus trauert um Avicii: “Er machte unsere Hochzeit unvergesslich“

+ 2018 MTV Video Music Awards - Press Room © AFP / ANGELA WEISS

So sexy zeigt sich Rita Ora auf Instagram

Ihre Fans flippen förmlich aus, wenn sie mal wieder ein neues Bild auf Instagram hochlädt.

Drip Drip Ein Beitrag geteilt von RITA ORA (@ritaora) am Aug 14, 2018 um 9:05 PDT

Auch an ihrem Auftritt und ihrem Outfit bei den MTV Video Music Awards 2018 ließ sie ihre Fans teilhaben.

Drip Drip Ein Beitrag geteilt von RITA ORA (@ritaora) am Aug 14, 2018 um 9:05 PDT

Lesen Sie auch: „Ich bin aufgeschlossen“: Verrät Rita Ora in neuem Hit schlüpfriges Geheimnis?

mgo