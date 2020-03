Coronavirus: Robbie Williams muss in Quarantäne und wird von Familie getrennt - Video zeigt, wie er damit umgeht

Robbie Williams (l.) befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Nach der Einreise in die USA muss sich Robbie Williams in häusliche Quarantäne begeben. Der Sänger beweist mit seiner Frau, wie gelassen sie mit der Situation umgehen.

Los Angeles - Das Coronavirus hat inzwischen die ganze Welt im Griff. Jetzt spürt auch der erste Topstar der Musikbranche die Auswirkungen. Robbie Williams ist in häuslicher Quarantäne. Der Popstar reiste für Konzerte nach Australien. Nach seiner Rückkehr traf es ihn.

Der 46-Jährige hatte sich vor einigen Tagen von England aus auf den Weg nach Australien begeben, um ein Konzert zu geben. In Melbourne sollte er am 14. März im Albert Park's Lakeside Stadion singen. Doch der Gig fiel wegen der Corona-Krise ins Wasser.

Wegen Corona: Robbie Williams in Quarantäne - Erheiterndes Video auf Instagram

Noch am selben Tag machte Robbies Frau Ayda Field Williams ein Live-Video, das sie bei Instagram postete. Sie erklärte vor der Tür ihres Anwesens in Los Angeles stehend den Fans, dass sie und ihr Mann vorerst getrennt voneinander wohnen müssten. Während sie filmte, winkte Robbie seinen Fans zu. „Robbie wohnt in einem anderen Trakt des Hauses als ich.“ Auch bei Instagram meldete sich Tom Hanks zu Wort. Der Hollywoodstar ist mit dem Coronavirus infiziert.

Jetzt ist auf ihrem Account ein Video zu sehen, wie sie mit ihrem Mann vom Balkon ihres Hauses kommuniziert. Robbie steht unten, da er isoliert von seiner Familie wohnen muss. Zu dem Video schrieb sie: „Wenn Romeo Julia trifft ...“ Es erinnert an die berühmte Szene aus William Shakespeares Tragödie „Romeo und Julia“, in der Julia auf dem Balkon steht und sich nach ihrem Geliebten sehnt.

Wegen Corona ist Robbie Williams in Quarantäne: Fans sind begeistert

Fans sind begeistert und kommentieren „Zauberhafte Liebe“ oder „Ihr zwei seid unglaublich“. Viele wünschen der Familie auch Gesundheit.

Robbie geht es derzeit gut. Einem Test auf das Coronavirus muss er sich offenbar erst dann unterziehen, wenn er Symptome zeigt. Das ist noch nicht der Fall. Ganz anders im Hause Klum: Heidi und ihr Mann Tom Kaulitz haben sich bereits testen lassen.

