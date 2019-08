Robert Geiss‘ Po-Video auf Instagram erschüttert Fans: „Niveau der Unterschicht“

Robert Geiss protzt gern auf Instagram. Der TV-Millionär und seine Gattin Carmen Geiss tragen gern dick auf. Mit einem Clip auf Instagram geht „Robäääärt“ wohl zu weit. Seine Fans sind entsetzt.

München - Robert und Carmen Geiss gönnen es sich gerade richtig. Die Geissens sind im Sommerurlaub und schippern mit einer Yacht durchs Mittelmeer. Ankerplatz aktuell ist die Stadt der Reichen und Schönen: St. Tropez (Frankreich). Ein perfekter Ort für die Millionärsfamilie.

Über sein Jet-Set-Leben hält Robert Geiss seine Fans per Instagram auf dem Laufenden. Der 55-Jährige postet Schnappschüsse und Videos. Unermüdlich erzählt er, was er an so einem „Fun-Tag“ so treibt.

Robert Geiss in St. Tropez: Freizügiges Video entsetzt Fans

Ein Video von einem Tag auf Motoryacht geht seinen Followern ziemlich gegen den Strich. Robert Geiss postet einen Clip auf dem eine Frau von hinten zu sehen ist. Im Fokus der Kamera ist vor allem ihr Po. Die Frau stapft in einem hautfarbenen mega knappen String die Treppe hoch.

„In St. Tropez hört der Spaßtag niemals auf“, schreibt Geiss zum Instagram-Video.

Der Clip entsetzt einige Fans. Die Reaktionen folgen prompt und heftig:„Niveau der Unterschicht“, „unterste Schublade“ und „pervers“ ist in den Kommentaren zu lesen. „Wer filmt denn bitte ne Frau aus dieser Perspektive“, kritisiert ein Fan. Und weiter: „..so bringt man seinen Töchtern bei, dass es okay ist, wenn Männer sich so aufführen.“

Die Töchter Davina Shakira (15) und Shania Tyra (14) von den Geissens waren wohl nicht mit an Bord. Trotzdem verhält sich Robert Geiss nach Ansicht von einigen ziemlich verantwortungslos. „Billig. Für einen Familienvater solltest lieber ein Vorbild sein“, schimpft ein Fan.

Natürlich gibt es auch Applaus für die prallen Kurven. Einige können die ganze Aufregung der „Moralapostel“ überhaupt nicht verstehen. Die gefilmte Frau präsentiert übrigens ihre prallen Kurven auch auf ihrem Instagram-Account namens „notyonikki“. Und Carmen hat selbst auf ihrem Instagram-Account eindeutige Clips gepostet.

Im Frühjahr erst erschütterte ein Geissens-Post die Fans. „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" ist ein Quotenhit auf RTL 2. Doch mit ihrenfreizügigen Videos „Die Geissens“ polarisieren die Follower.

ml