„Bergdoktor“-TV-Star taucht privat bei IKEA auf - und bemerkt kuriose Panne

Ein Einkaufstrip bei Ikea endete am Montag für TV-Star Ronja Forcher ganz anders als geplant. Die Schauspielerin entdeckte sogar einen dicken Fauxpas in dem Möbelhaus.

Ronja Forcher: Einkaufstrip bei IKEA endet anders als geplant

Wien - Ein privater Einkaufstrip ins Möbelhaus Ikea endete für TV-Star Ronja Forcher (23) am Montag ganz anders als geplant. Denn die Schauspielerin, die in der beliebten ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ die Tochter Lilli Gruber spielt, machte die gleiche Erfahrung wie viele „Otto-Normal-Verbraucher“. Wie die 23-Jährige in ihrer Instagram-Story verrät, wollte sie eigentlich nur ein paar Kerzen kaufen und einen Kaffee trinken. Doch - das kommt einigen sicher bekannt vor - der als minimalistisch geplante Shopping-Trip artete etwas aus. „Einer dieser Tage, an denen du alleine zum Ikea fährst, um einen Kaffee zu trinken und Kerzen zu kaufen und schließlich mit einem Kofferraum voller Pflanzen und Lichterketten und schönen Gläsern nach Hause fährst“, verrät Forcher.

Ronja Forcher bemerkt Panne bei Ikea

Und der TV-Star bemerkte auch gleich noch eine Panne im Möbelhaus. Bei einem Aufsteller, der Aufbewahrungsboxen in den Farben lila oder orange anpreisen sollte, waren die Mitarbeiter wohl nicht ganz bei der Sache. Denn daneben waren die Fächer in lila und weiß aufgestellt - von orange keine Spur. „Ups. Montag“, kommentierte Ronja Forcher den Fauxpas.

Neue „Bergdoktor“-Staffel startet im Januar

Als „Bergdoktor“-Tochter wird Ronja Forcher ab 2. Januar 2020 endlich wieder im ZDF zu sehen sein. Dann beginnt die 13. Staffel der Erfolgsserie, wie die Schauspielerin auf Instagram verkündete.

Die Schauspielerin mischt sich gern unters Volk und lässt ihre Follower auf Instagram regelmäßig an ihrem Leben teilhaben. Ob auf einem Stand-Up-Paddling-Board im Bikini, bei einem Spaziergang durch die Innsbrucker Innenstadt oder auf dem Münchner Oktoberfest - Ronja Forcher nimmt ihre Fans mit.

