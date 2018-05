Royale Hochzeit: Was macht Kate mit dem kleinen Prinzen-Baby?

Der Countdown läuft. Die Royale Hochzeit zwischen Meghan und Harry startet. Natürlich kommen auch Kate und William - aber was darf das kleine Royal-Baby 3 auch mit? Nein - und vielleicht ja.

London/Windsor - Die Spannung steigt. Die ersten Gäste kommen. Die etwa eine Milliarde Zuschauer bringt sich vor den Fernsehern in Position. Natürlich kommen auch Thronfolger und Herzog von Cambridge Prinz William samt Gemahlin Kate. Die hat erst Ende April, vor nicht mal vier Wochen, ihr drittes Kind zur Welt gebracht.

Ist Baby Louis bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan dabei?

Und das wirft eine Frage auf: Darf das Royal-Baby 3 auch mit auf die Hochzeit? Eigentlich sollte sich der kleine Louis Arthur Charles dieses historische Ereignis mit seinem Onkel Harry im Mittelpunkt doch nicht entgehen lassen dürfen, oder?

So ist es aber nicht. Der Kleine darf ziemlich sicher nicht mit zur Trauung. Und das hat seinen guten Grund. Er ist einfach noch zu jung. Und er darf dem Brautpaar auch nicht die Show stehlen, meint Royal-Experte Richard Fitzwilliams und sagt gegenüber dem Express: „Ich bezweifle sehr stark, dass das Baby an der royalen Hochzeit teilnehmen wird.“

Das Baby Louis würde dem Brautpaar Harry und Meghan die Show stehlen

Der Fokus müsse an diesem Tag einfach bei den beiden Hauptpersonen Meghan und Harry liegen. Das dürfe durch niemanden gestört werden. Auch nicht durch den jüngsten Prinzen. So wird der kleine Louis aller Wahrscheinlichkeit nicht bei der Trauung anwesend sein. Andere Königshaus-Kenner wiederum wollen aber nicht ausschließen, dass Louis nicht doch noch einen kleinen Auftritt bekommt. Er könnte nach der Trauung mit der Familie auf dem Balkon erscheinen. Das wäre allerdings schon eine kleine Überraschung. Zumal die royalen Babys eigentlich erst nach ihrer Taufe in Öffentlichkeit erscheinen.

Prinzessin Charlotte und Prinz George werden Blumenkinder sein

Louis‘ beide älteren Geschwister Prinzessin Charlotte (4) und Prinz George (2) werden dafür an der Hochzeitsfeier teilnehmen. Sie werden die Blumenkinder sein.

