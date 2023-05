Royale Sorge um Harald V.: Norwegens König im Krankenhaus

Von: Richard Strobl

König Harald V. von Norwegen ist in ein Krankenhaus eingeliefert worden. (Archivbild) © IMAGO/Rodrigo Freitas/ TT

Der europäische Adel ist in Sorge um König Harald V. von Norwegen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Grund soll eine Infektion sein.

Oslo - Erst vor wenigen Tagen feierten die Royals in Europa die Krönung von König Charles in London. Jetzt verbreitet sich große Sorge um ein anderes gekröntes Haupt: König Harald V. von Norwegen ist ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Das teilte der Palast nun offiziell mit. Demnach muss Harald V. erneut einige Tage im Krankenhaus verbringen. Bei dem 86-jährigen Monarchen wurde erneut eine Infektion festgestellt, die behandelt werden muss, wie das norwegische Königshaus am Montag in Oslo mitteilte. Er sei deshalb krankgeschrieben und ins Osloer Reichskrankenhaus gebracht worden, sein Zustand sei stabil. Seine Teilnahme an einer am Montag geplanten Gedenkfeier zum Jahrestag der Befreiung Norwegens von der Besatzung durch Nazideutschland wurde abgesagt. An seinem restlichen Programm für die folgende Zeit wurde zunächst nichts geändert.

König von Norwegen „krank“: Sorge um Monarchen - es ist nicht die erste Infektion

Harald, der seit 32 Jahren König von Norwegen ist, kämpfte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen. Auch im Dezember und August vergangenen Jahres wurde er wegen Infektionen ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere Gründe für seine Klinikaufenthalte in den vergangenen Jahren waren eine Corona-Infektion, eine Knie-Operation und ein Eingriff am Herzen sowie Atemprobleme.

König von Norwegen im Krankenhaus: Er kann Termine nicht wahrnehmen

Bei der feierlichen Krönung des britischen Königs Charles III. hatte sich Harald am Samstag von seinem Sohn, Kronprinz Haakon, und dessen Frau Mette-Marit in London vertreten lassen. Auch bei den Feierlichkeiten zum Gedenken an die Befreiung des Landes und Europas von Nazi-Deutschland diesen Montag springt der Thronfolger nun ein.

Der Krankenhausaufenthalt des norwegischen Königs stellt nun auch seine Teilnahme am Staatsbesuch des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella infrage, der am Donnerstag und Freitag in Norwegen zu Gast ist. Verwendete Quellen: Mitteilung des Palasts in Oslo/dpa/afp