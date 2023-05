Krönung König Charles III.: Prinz Louis und Prinzessin Charlotte bezaubern bei der Zeremonie

König Charles III. und Königsgemahlin Camilla werden in der Westminster Abbey in London gekrönt. Die Bilder der prominenten Gäste sehen Sie in der Galerie.

1 / 75 Auf diesen Moment haben alle gewartet: König Charles und Königin Camilla winken der Menge vom Balkon des Buckingham-Palasts zu. © picture alliance/dpa/AP/Petr David Josek

2 / 75 Ohne Prinz Harry: Nur sogenannte arbeitende Royals durften mit Charles und Camilla auf den Balkon. © picture alliance/dpa/AP/Petr David Josek

3 / 75 Von links: Prinz Edward, seine Kinder James und Louise, Vizeadmiral Sir Tim Laurence, Herzogin Sophie, Prinzessin Charlotte, Prinzessin Anne, Prinzessin Kate, Prinz Louis und Prinz William auf dem Balkon des Buckingham-Palasts. © picture alliance/dpa/PA Wire/Owen Humphreys

4 / 75 Beliebtes Spekakel bei den Royals: Jets der Royal Air Force überfliegen den Buckingham-Palast und zeigen dabei die Farben der britischen Flagge. © picture alliance/dpa/AP/Vadim Ghirda

5 / 75 Der Andrang war groß – eine riesige Menschenmenge jubelte König Charles und Königin Camilla vor dem Buckingham-Palast zu. © picture alliance/dpa/AP/Petr David Josek

6 / 75 Der Auftritt auf dem Balkon des Buckingham-Palasts markiert den krönenden Abschluss des historischen Events. © picture alliance/dpa/AP/Petr David Josek

7 / 75 Die Anspannung ist nach der Krönungszeremonie auch von Prinzessin Kate, Prinz William und ihren Kindern Charlotte, George und Louis abgefallen. © picture alliance/dpa/PA Wire/Joe Giddens

8 / 75 Prinzessin Charlotte hat das royale Winken schon perfekt drauf! © picture alliance/dpa/PA Wire/Joe Giddens

9 / 75 So eine Krönung ist ganz schön anstrengend ... Prinz Louis und Prinz George sehen ganz schön geschafft aus. © picture alliance/dpa/Pool Reuters/Piroschka van de Wouw

10 / 75 Nach der Krönungszeremonie ist die Stimmung bei König Charles und Königin Camilla gelöst. In der goldenen Staatskutsche machen sie sich auf den Rückweg zum Buckingham-Palast. © picture alliance/dpa/AP/Kin Cheung

11 / 75 Die frisch gekrönte Königin Camilla macht sich neben ihrer Schwester Annabel Elliot auf den Weg zur goldenen Staatskutsche (Gold State Coach). © picture alliance/dpa/Pool Reuters/AP/Toby Melville

12 / 75 Sie weicht ihm am Krönungstag nicht von der Seite – bewundernd schaut Prinz Louis zu seiner großen Schwester Charlotte auf, als beide nach der Zeremonie die Westminster Abbey verlassen. © IMAGO/Parsons Media

13 / 75 Es ist vollbracht: König Charles III. frisch gekrönt mit der St.-Edwards-Krone und Königin Camilla mit der Queen-Mary‘s-Krone. © picture alliance/dpa/Pool PA/AP/Andrew Matthews

14 / 75 Bewegender Moment während der Krönungszeremonie: Prinz William gibt seinem frisch gekrönten Vater einen Kuss auf die Wange. © picture alliance/dpa/PA Wire/Yui Mok

15 / 75 Wie niedlich: Prinz Louis und Prinzessin Charlotte halten während der Zeremonie Händchen. © picture alliance/dpa/PA Wire/Phil Noble

16 / 75 Die Royal Family in der Westminster Abbey: Der kleine Prinz Louis (Mitte) schaut sich die imposante Kirche genauer an. © picture alliance/dpa/PA Wire/Yui Mok

17 / 75 Worüber die beiden wohl sprechen? Zumindest scheint die Begrüßung zwischen Prinz Harry und seiner Tante, Prinzessin Anne (mit Federhut) sehr herzlich auszufallen. © picture alliance/dpa/PA Wire/Richard Pohle/The Times

18 / 75 Da sind sie endlich! Prinz William betritt die Westminster Abbey, gefolgt von Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate. © IMAGO/Parsons Media

19 / 75 Prinzessin Kate trägt Kopfschmuck von Alexander McQueen, unter ihrer Robe glitzert ein elfenbeinfarbenes Kleid aus der Linie des verstorbenen Designers. © picture alliance/dpa/PA Wire/Andrew Milligan

20 / 75 Gut gelaunt schreitet Prinz Harry zu seinem Sitzplatz in der Westminster Abbey, vor ihm Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank. © picture alliance/dpa/PA Wire/Andrew Matthews

21 / 75 Ganz schön groß geworden! Prinz George spielt als einer der Pagen von König Charles eine wichtige Rolle bei der Krönung. © IMAGO/Parsons Media

22 / 75 Gut beschirmt betritt Prinzessin Kate die Westminster Abbey. © IMAGO/Parsons Media

23 / 75 Prinzessin Kates Eltern Carole und Michael Middleton haben natürlich ebenfalls eine Einladung erhalten, genau wie ... © picture alliance/dpa/PA Wire/Andrew Milligan

24 / 75 ... Kates Geschwister James Middleton und Pippa Matthews. © picture alliance/dpa/PA Wire/Andrew Milligan

25 / 75 Prinz Harry (rechts) betritt die Westminster Abbey in Begleitung seiner Cousine Prinzessin Beatrice und deren Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi. © IMAGO/Parsons Media

26 / 75 Prinzessin Anne, Charles‘ einzige Schwester, unterstützt ihn bei seiner Krönung. © picture alliance/dpa/PA Wire/Jacob King

27 / 75 Prinz Edward mit Ehefrau Gräfin Sophie © IMAGO/Parsons Media

28 / 75 Mike und Zara Tindall, die Tochter von Prinzessin Anne © IMAGO/Parsons Media

29 / 75 US-Superstar Katy Perry tritt beim Krönungskonzert am 7. Mai auf, darf aber auch der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey beiwohnen. © picture alliance/dpa/PA Wire/Gareth Cattermole

30 / 75 Fürst Albert II. und Fürstin Charlène © IMAGO/Parsons Media

31 / 75 König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien © picture alliance/dpa/PA Wire/Jacob King

32 / 75 Kronprinzessin Victoria von Schweden und ihr Vater Carl XVI. Gustaf, König von Schweden © picture alliance/dpa/AP/Kin Cheung

33 / 75 König Philippe und Königin Mathilde von Belgien © IMAGO/Parsons Media

34 / 75 König Vajiralongkorn und Königin Suthida von Thailand © IMAGO/Parsons Media

35 / 75 Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary von Dänemark © IMAGO/Parsons Media

36 / 75 Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen © IMAGO/Parsons Media

37 / 75 König Willem-Alexander und Königin Máxima © IMAGO/Parsons Media

38 / 75 König Abdullah II. und Königin Rania von Jordanien © IMAGO/Parsons Media

39 / 75 Anne-Marie von Dänemark, die frühere Königin von Griechenland, ihr Sohn, Kronprinz Pavlos von Griechenland und Marie-Chantal, Kronprinzessin von Griechenland. © picture alliance/dpa/Pool Reuters/Toby Melville

40 / 75 Der britische Premierminister Rishi Sunak und seine Frau Akshata Murty. © picture alliance/dpa/PA Wire/Jacob King

41 / 75 In der Diamond-Jubilee-Kutsche fahren Charles und Camilla zur Westminster Abbey. © IMAGO/i Images

42 / 75 Ein Blick in das Innere der Kutsche. © IMAGO/i Images

43 / 75 Großes Gedränge vor der Westminster Abbey: Mittendrin Sänger Lionel Richie (Mitte), der auch beim Krönungskonzert auftreten wird. © IMAGO/Parsons Media

44 / 75 Jill Biden, First Lady der USA © IMAGO/Parsons Media

45 / 75 Das bekannte britische Moderatoren-Duo Ant McPartlin and Declan Donnelly. © IMAGO/Parsons Media

46 / 75 Olena Selenska, First Lady der Ukraine, bei ihrer Ankunft an der Westminster Abbey. © picture alliance/dpa/PA Wire/Jacob King

47 / 75 König Charles III. und Königin Camilla werden vom Clarence House zum Buckingham-Palast gefahren. © picture alliance/dpa/PA Wire/James Manning

48 / 75 Schauspielerin Emma Thompson im auffälligen Blumen-Mantel. © IMAGO/Parsons Media

49 / 75 Sänger Nick Cave (links) kommt an der Westminster Abbey an. © IMAGO/Parsons Media

50 / 75 Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco zählten zu den Gästen des festlichen Dinners, das am Vorabend der Krönung im Buckingham-Palast stattfand. © IMAGO/i Images

51 / 75 König Carl XVI. Gustaf und Kronprinzessin Victoria von Schweden © IMAGO/i Images

52 / 75 Kronprinzessin Mary und Kronprinz Frederik von Dänemark © IMAGO / i Images

53 / 75 Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen © IMAGO/i Images

54 / 75 König Felipe und Königin Letizia von Spanien © IMAGO/i Images

55 / 75 Beatrix, die ehemalige Königin der Niederlande, und ihre Enkelin, Kronprinzessin Amalia © IMAGO/i Images

56 / 75 König Vajiralongkorn und Königin Suthida von Thailand © IMAGO/i Images

57 / 75 Königin Rania und König Abdullah II. von Jordanien © IMAGO/i Images

58 / 75 Von Anspannung keine Spur: König Charles (links) unterhielt sich beim Empfang angeregt mit der ukrainischen First Lady Olena Zelenska und dem ukrainischen Premierminister Denys Schmyhal. © IMAGO/UPI Photo

59 / 75 Prinzessin Kate hielt ein Pläuschchen mit First Lady Jill Biden, die statt US-Präsident Joe Biden ihre Enkelin Finnegan mitgebracht hat. © IMAGO/i Images

60 / 75 Langsam trudeln die ersten Gäste ein: Japans Kronprinz Fumihito und Kronprinzessin Kiko verlassen am Londoner Flughafen Stansted ihr Flugzeug. © IMAGO/Kyodo News

61 / 75 Auch zwei Tage vor der Krönung absolvieren die Mitglieder der britischen Königsfamilie fleißig Termine. Prinz William nimmt in Soho ein Bad in der Menge. © IMAGO/ZUMA Wire

62 / 75 Zum 150. Jubiläum des „Dog and Duck“-Pubs im Londoner Stadtteil Soho ließen es sich Prinzessin Kate und Prinz William nicht nehmen, ... © IMAGO/i Images

63 / 75 ... ein Bier zu zapfen. © IMAGO/ZUMA Wire

64 / 75 Na dann Prost! Kate und William genehmigten sich nach getaner Arbeit einen Schluck Bier. © IMAGO/i Images

65 / 75 John Loughrey, Superfan der Royal Family, ist im ganzen Königreich bekannt. Bereits seit dem 27. April zeltet der 68-Jährige am Rande der Mall. © IMAGO/ZUMA Wire

66 / 75 Um bei der Krönungsprozession einen guten Blick auf König Charles und Camilla zu haben, haben zahlreiche Fans bereits Tage vor dem historischen Großereignis ihre Zelte entlang der Mall aufgeschlagen. © IMAGO/ZUMA Wire

67 / 75 Ein historisches Ereignis dieser Größenordnung muss akribisch vorbereitet werden. Prinz William und Prinz Louis waren bei den Proben in der Westminster Abbey dabei und wurden anschließend nach Hause kutschiert. © picture alliance/dpa/PA Wire/Stefan Rousseau

68 / 75 Bei den Proben für seinen großen Tag war natürlich auch König Charles persönlich anwesend. © picture alliance/dpa/PA Wire/Stefan Rousseau

69 / 75 Ein Jahrhundertereignis wie die Krönung bedarf akribischer Vorbereitung. Hier verlässt eine königlich winkende Camilla nach einer Probe die Westminster Abbey. © picture alliance/dpa/PA Wire/Stefan Rousseau

70 / 75 Hello! Auch Lionel Richie, der beim Krönungskonzert am 7. Mai auftreten wird, zählte mit seiner Freundin Lisa Parigi zu den Gästen der Gartenparty. Im Gespräch mit König Charles herrschte beste Stimmung. © IMAGO/i Images

71 / 75 Anlässlich der Krönung luden König Charles und Camilla (links auf der Treppe) auf dem Gelände des Buckingham-Palasts zur Gartenparty ein, zu der zahlreiche Gäste erschienen. © picture alliance/dpa/Pool PA/AP/Jonathan Brady

72 / 75 Bei den Proben darf auch die goldene Staatskutsche nicht fehlen, in der Charles und Camilla nach der Krönung zurück zum Buckingham-Palast fahren werden. © picture alliance/dpa/PA Wire/Jordan Pettitt

73 / 75 Auch auf der Mall, der Prachtstraße, die zum Buckingham-Palast führt, wurde nachts für den großen Tag geprobt. © picture alliance/dpa/PA Wire/James Manning

74 / 75 Angehörige des Militärs nehmen in der Nähe des Buckingham-Palasts an einer nächtlichen Probe für die Krönung von König Charles III. teil. © picture alliance/dpa/PA Wire/James Manning

75 / 75 London bereitet sich auf die Krönung vor: Die Regent Street ist mit zahlreichen Union Jacks, der Nationalflagge des Vereinigten Königreichs, geschmückt, © IMAGO/ZUMA Wire