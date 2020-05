Neues Buch enthüllt angeblich Wahrheit über Megxit: Nicht Meghan wollte den royalen Rückzug ...

Viele royale Fans und Kritiker geben Prinz Harrys Ehefrau die Schuld am Megxit. Dabei war es offenbar gar nicht Meghans Wunsch, wie ein neues Buch enthüllt.

Viele geben Prinz Harrys Frau die Schuld am sogenannten Megxit .

Frau die Schuld am sogenannten . Ein neues Buch enthüllt nun aber, dass Meghan Markle nicht die treibende Kraft hinter dem Rückzug war.

nicht die treibende Kraft hinter dem Rückzug war. Offenbar drängte der Herzog von Sussex selbst darauf, seine königlichen Pflichten abzugeben.

Update vom 24. Mai 2020: Im Januar 2020 verkündeten Prinz Harry und seine Frau Meghan, künftig von ihren royalen Pflichten zurückzutreten. Der sogenannte „Megxit“ stellte das britische Königshaus und die Welt von Royal-Fans auf der ganz Welt seither auf den Kopf.

Auf der Suche nach den Gründen für diese weitreichende Entscheidung stürzten sich sowohl viele Kritiker als auch die Presse vor allem auf Meghan Markle, wie sie vor der Hochzeit noch hieß. Die ehemalige „Suits“-Schauspielerin sah sich Vorwürfen und sogar Anfeindungen ausgesetzt.

Buch über Megxit: Nicht Meghan wollte den royalen Rückzug

Doch offenbar war gar nicht Meghan die treibende Kraft in Sachen Megxit, sondern Harry selbst. Das geht aus einer neuen Biografie mit dem Titel „Finding Freedom“ (übersetzt: „Freiheit finden“) hervor, die am 11. August weltweit erscheint.

Wie die britische Sun von einem Verlagsinsider erfahren haben will, soll Prinz Harry mehr als ein Jahr lang darüber nachgedacht haben. „Die Wahrheit ist, dass Harry lange, lange unglücklich gewesen war“, wird der Insider zitiert. „Die Realität ist, dass Harry diese Entscheidung getroffen hat“.

Der Herzog von Sussex seit deshalb auch verärgert über den Begriff Megxit, da er fälschlicherweise den Eindruck erwecke, Meghan hätte die Entscheidung getroffen. Dabei hätte die 38-Jährige ihren Ehemann lediglich bei seinem Entschluss unterstützt.

Royal-Fans dürfen auf die Enthüllungen der Biografie, die in Zusammenarbeit mit dem Herzog-Paar entstanden sein soll, gespannt sein.

Nach Megxit: Prinz Harry offenbar unglücklich in L.A. - „extreme Zeit“ lässt andere Beziehung wieder wachsen

Erstmeldung vom 14. Mai 2020: Los Angeles - Als royaler Sprössling ist Prinz Harry große und luxuriöse Anwesen gewohnt. Dass dies jedoch alleine keine Zufriedenheit garantiert, erfährt der britische Auswanderer nun offenbar am eigenen Leib. Nach der aufsehenerregenden Flucht aus Europa zusammen mit Gattin Meghan Markle* und einem Neubeginn in Nordamerika hat das prominente Paar nun Halt in Kalifornien gemacht.

Prinz Harry weilt in Los Angeles - Meghan Markle treibt Schauspielkarriere voran

Denn künftig wolle man sowohl in Los Angeles als auch in Kanada beheimatet sein und zwischen den Vereinigten Staaten und dem Nachbarland - sowie Europa - pendeln. Den Sohn von Lady Diana und Prinz Charles beschleicht an der US-Westküste allerdings etwas Unbehagen, wenn es nach der britischen Vanity Fair geht.

+ Fühlt sich Prinz Harry in L.A. alleingelassen? © dpa / Chris Jackson

Der 35-Jährige ist jemand, der durchaus offen mit seinem Gefühlsleben umgeht: Vor wenigen Monaten überraschte Prinz Harry bei einem öffentlichen Termin, als er von therapeutischer Hilfe erzählte, die er nach dem tragischen Tod seiner Mutter Lady Di in Anspruch nahm. Außerdem spekulierten britische Medien bereits zu diesem Zeitpunkt, dass ihn in Übersee der Lagerkoller ereilen könnte.

Dieses Szenario scheint nach dem vorläufigen Umzug von Kanada nach Kalifornien tatsächlich eingetreten zu sein. Während seine Gattin Meghan Markle sich aufgrund der Lokalität zu Stars und Sternchen pudelwohl fühlen dürfte und ihre schauspielerische Karriere vorantreiben kann, sieht es bei Prinz Harry offenbar anders aus.

In L.A. sozial isoliert? Prinz Harry vermisse „Struktur in seinem Leben“

Dem Bericht zufolge habe der Ehemann in Kalifornien derzeit weder beruflich etwas zu tun, noch - und das dürfte schwerer aufs Gemüt schlagen - Freunde und Familie in seiner Nähe, abseits von Gattin und Sohnemann Archie*. Prinz Harry hat mit Frau und Kind ein riesiges Anwesen in Beverly Hills gemietet, in der Nähe residieren viele weitere Bekanntheiten. Das vertraute Umfeld und seine geschätzten Freunde von der Royal Navy sind jedoch weit entfernt.

La villa californienne du prince Harry et Meghan, prêtée par Tyler Perry pendant le confinement - https://t.co/m7VjHK3Urq pic.twitter.com/R1B39imqoM — Histoires Royales (@ActusRoyales) May 9, 2020

Zu den neuen Nachbarn gehören auch Freunde von Meghan Markle*, wie zum Beispiel Tennisspielerin Serena Williams, oder Abigail Spencer aus der TV-Serie „Suits“. Allerdings gebe es keinen Grund sich Sorgen zu machen: Die zitierte Quelle habe der Zeitschrift Vanity Fair ebenfalls verraten, dass es zwar eine „extreme Zeit“ für den Prinzen sei, er sich jedoch bewusst sei, dass sich dies bald schon wieder ändern wird.

Dem Artikel zufolge vertreibe Prinz Harry*, der aktuell „eine Struktur in seinem Leben vermissen“ würde, sich die Zeit mit Telefon- und Videoschalten in die britische Heimat. Aus seiner sozialen Not sei dafür der Draht zu Bruder Prinz William wieder inniger geworden.

Das Leben in den USA läuft für Meghan und Harry nicht ganz wie geplant. Auch dort hagelt es Kritik gegen Meghan Markle, zuletzt nannte eine Autorin Meghan eine „falsche“ Mutter.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

Rubriklistenbild: © dpa / Andrew Milligan