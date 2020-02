Sie wählte selbst den Notruf: Dschungelcamp-Königin in Klinik, weil sie vor einem Blitz fliehen wollte

Ingrid van Bergen liegt nach einem Sturz in einer Klinik.

Schock-Moment im eigenen Haus: nach einem Sturz kann die RTL-Dschungelcamp-Königin noch selbst einen Notruf absetzen.

Schock im eigenen Haus: Schauspielerin Ingrid van Bergen stürzte schwer.

Die RTL-Dschungelkönigin von 2009 konnte noch selbst den Notruf setzen.

Nun liegt die 88-Jährige im Krankenhaus, eine Reha wird bald folgen.

Winsen - Glück im Unglück hatte nun wohl Ingrid van Bergen. Die RTL-Dschungelcamp-Königin liegt bereits seit Anfang der Woche im Krankenhaus. „Ich habe mir die Hüfte gebrochen“, erklärt die 88-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Schauspielerin musste sich bereits Anfang der Woche einer Operation unterziehen.

RTL-Dschungelkönigin nach Sturz in Klinik - Nun äußert sie sich selbst

Der tragische Unfall ereignete sich in ihrem eigenen Haus in der Lüneburger Heide. Wie Bild berichtet, habe van Bergen während eines Orkans befürchtet, dass ein Blitz auf ihrem Anwesen eingeschlagen sei. Noch im Nachthemd soll die Schauspielerin, die für ihre Rollen in „Rosen für den Staatsanwalt“, „Wir Wunderkinder“ und „Unser Lehrer Doktor Sprecht“ bekannt wurde, aus dem Haus gerannt sein. Dann stürzte Ingrid van Bergen offenbar.

Ingrid van Bergen bereits operiert - Schauspielerin äußert sich

Schwer verletzt soll es der Dschungelkönigin von 2009 noch selbst gelungen sein, sich zurück ins Haus zu robben. Dort konnte van Bergen aus eigener Kraft einen Notruf absetzen. Die schockierende Diagnose: die 88-Jährige hatte sich die Hüfte gebrochen. Im Krankenhaus wurde die 88-Jährige anschließend operiert.

Wie die Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, stehe nach dem Klinikaufenthalt eine Reha an. Die 88-Jährige lebt mittlerweile allein in einem Anwesen in der Lüneburger Heide. Bereits vor einem Jahr äußerte van Bergen die Sorge, möglicherweise aufgrund ihres Alters„zusammenzuklappen“.

