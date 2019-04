Pochers Tanzpartnerin lässt bei Let‘s Dance tief blicken - und macht Schmuddel-Anspielung

Neben Llambis gewohnt bissigen Kommentaren und Pochers „Po-Luft“-Tanz, gab es Freitagabend auch einen absoluten Gänsehaut-Moment bei „Let‘s Dance“.

Köln - Joachim Llambi lief Freitagabend wieder zu seiner Höchstform auf. Zunächst fand er den Auftritt von Barbara Becker nicht wirklich beeindruckend. „Die Beine sind leider nicht ganz so aktiv wie der Oberkörper“, meinte er nach ihrem Cha Cha Cha mit Massimo Sinato und vergab gerade mal fünf Punkte.

Von Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez gab es bessere Kritiken für das Tanzpaar. Im Gegensatz zu Llambi war Jorge gerade von Barbaras Beinarbeit entzückt: „Aber die Beine, oh là là, Chica!“, schwärmte der Choreograf.

Let‘s Dance (RTL): „Da dachte ich, jetzt hat sie das Seepferdchen bestanden“

Doch bei Kerstin Ott geriet Llambi dann richtig in Rage. „Am Anfang kamst du raus, da dachte ich, jetzt hat sie das Seepferdchen bestanden.“ Ihre Tanzschritte hätten keine Qualität und Hüftschwünge suche man vergebens. „Es ist ein lateinamerikanischer Tanz,“ erinnert er sie. Bei insgesamt mageren zehn Punkten halfen auch Motsis aufbauende Worte nichts mehr: „Das war gut, mach weiter. Behalt deinen Spaß!“ Moderator Daniel Hartwich bringt es auf den Punkt: „Ein Urteil von Joachim Llambi kann mehr brennen, als die Bisse von grünen Ameisen.“

Let‘s Dance (RTL): Was läuft zwischen Oliver Pocher und seiner Tanzpartnerin Christina Luft?

Für Lacher sorgte schließlich wieder Oliver Pocher. Nach seinem Tango im Ghostbusters-Outfit mit Tanzpartnerin Christina Luft, die übrigens tief blicken ließ, lobte ihn Mabuse. Er habe seine „Körpermitte“, sprich den Bauch, besser unter Kontrolle, worauf er erwiderte, dass man das nach drei Kindern auch sollte.

Da hakte Llambi nach: „Nur drei Kinder?“ Pochers Antwort: „Man weiß nie, ist ja noch ne lange Staffel.“ Oha - das dürfte Pochers Amira Aly Freundin nicht gefallen. Schon länger heizt Team „Po-Luft“, wie sich Pocher und seine Tanzpartnerin Christina Luft nennen, die Gerüchteküche um ein Techtelmechtel an. Es wäre nicht das erste Tanzpaar, das sich bei den intimen Proben auch privat näher kommt.

+ Pocher und Christina. © TVNOW / Gregorowius

Let‘s Dance (RTL): „Stell dir vor, du leckst eine Wand mit Nutella ab“

Fest steht, dass Pochers Freundin öfter beim Training der beiden Tanz-Turteltauben dabei ist. Eine Art Überwachung? Express sprach das Paar direkt auf die Gerüchte an. Pochers ironische Antwort: „Ich finde das alles total absurd. Als würden sich Profitänzer in Prominente verlieben… So was hat’s doch noch nie gegeben.“ Amira begründet ihre Anwesenheit beim Training so: „Ich gehöre zum Team hinter dem Team. Beim Tanzen kann ich natürlich nicht helfen, aber ansonsten ziehen selbstverständlich alle an einem Strang.“ Gerüchte um Affären zwischen den Tanzpartnern sind laut ihr „Klischee“. Sie meint: „Sowohl die Profitänzer als auch die Promis sind meist in einer Beziehung und alle Beteiligten wissen, dass es um eine TV-Show geht. Nicht mehr und auch nicht weniger…“

Aha! Dennoch dürfte sie bei Christinas Tanztipp an Pocher ein wenig geschluckt haben. Die riet dem Komiker nämlich: „Stell‘ dir vor, du leckst eine Wand mit Nutella ab. Jetzt bin ich aber die Nutella.“

Let‘s Dance (RTL): Bester Auftritt des Abends

Für den emotionalsten Moment der Show sorgte auf jeden Fall der Auftritt von Ella Endlich.

Zusammen mit Valentin Lusin legte sie einen Contemporary, also einen zeitgenössischen Tanz, aufs Parkett. Und zwar so gut, dass der Auftritt nicht nur die beeindruckendste Darbietung des Abends war, sondern eine der besten überhaupt in der Geschichte von „Let’s Dance“! „Ich hab hier schon über 1000 Tänze gesehen. Und das gehört wirklich zu den vier, fünf Prozent der besten, die ich je erlebt habe in all den Jahren“, urteilte Joachim Llambi.

+ Ella Endlich (34) fällt nach ihrem Auftritt ein Stein von Herzen. © TVNOW / Gregorowius

Let‘s Dance (RTL): Ella Endlich bricht in Tränen aus

Satte 29 Punkte heimste Ella ein und brach vor Freude und Erleichterung in Tränen aus. Vor der Show lag die Blondine nämlich mit Fieber flach und hatte kaum Zeit zu trainieren. Ella schluchzend: „Ich kann das nicht in Worte packen. Die ganze letzte Woche war hart für mich, weil ich nicht wusste, ob ich überhaupt stehen kann.“

Ausgetanzt hingegen hat Comedian Özcan Cosar und seine Tanzpartnerin Marta Arndt. Sie konnten weder Jury noch Fernseh-Publikum überzeugen und flogen am Ende der Show bei „Let's Dance“ 2019 raus.

