RTL stellt Neuheit bei „Let‘s Dance“ vor – Änderung gilt sofort

Von: Anna Quasdorf

Bei „Let‘s Dance“ soll es auch weiterhin spannend bleiben. In der Tanzshow von RTL wird daher der berühmte Discofox-Marathon abgelöst.

Deutschland – Die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen Fernsehen, weiß RUHR24. Kürzlich feierte die Show ihren 17. Geburtstag und geht derzeit in die heiße Phase der 16. Staffel ein.

„Let‘s Dance“ bei RTL: Die Tradition Discofox-Marathon wird ab sofort gestrichen

Während sich das grundlegende Konzept der Sendung kaum verändert hat, hat der TV-Sender RTL in diesem Jahr dennoch an ein paar Stellschrauben gedreht. Nach einem Partnerwechsel vor der Osterpause gab es in der letzten Folge (14. April) gleich zwei Abschiede (alle News zu Promis und TV bei RUHR24).

In der kommenden achten regulären Liveshow (21. April) wird die Gewohnheit der Zuschauer erneut durcheinandergewirbelt. Statt des etablierten Discofox-Marathons kommt es zum ersten Mal zu einer „Hot Salsa Night“. Die verbliebenen sieben Promis müssen ihr Können bei der Salsa unter Beweis stellen und das Parkett zum Glühen bringen.

„Hot Salsa Night“ bei „Let‘s Dance“ löst den Discofox-Marathon bei RTL ab

Neben den regulären Standard- und Lateintänzen tanzen die Paare sieben Minuten lang gegeneinander und kämpfen um wichtige Zusatzpunkte. Die Jury, bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González, bewertet die Performances, während Daniel Hartwich und Victoria Swarovski als Moderations-Duo durch die Live-Show führen.

Die Jury der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“: Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi. © Stefan Gregorowius/RTL

Die Zuschauer dürfen sich neben den Salsa-Tänzen auch auf weitere spektakuläre Performances freuen. Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke tanzen eine Samba, Sharon Battiste und Christian Polanc einen Wiener Walzer, Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov einen Slowfox und Philipp Boy und Patricija Ionel einen Quickstep (alle TV-News bei RUHR24).

„Let‘s Dance“ bei RTL verspricht am Freitagabend heiß zu werden

Außerdem tanzen Jens „Knossi“ Knossalla und Isabel Edvardsson einen Wiener Walzer, Timon Krause und Ekaterina Leonova performen einen Contemporary und Topfavoritin Anna Ermakova tanzt gemeinsam mit Valentin Lusin einen Charleston.

Der Discofox-Marathon, der seit Staffel vier als fester Bestandteil der Show galt, wird damit in diesem Jahr durch die „Hot Salsa Night“ abgelöst. Ob die Zuschauer die neue Herausforderung genauso lieben werden wie den alten Klassiker, bleibt abzuwarten. Eins ist jedoch sicher: Heiße Hüftschwünge und mitreißende Performances sind auch in dieser Staffel garantiert. Alle ausgeschiedenen Kandidaten von „Let‘s Dance gibt es hier.