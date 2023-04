„Punkt 12“ bekommt neuen Moderator – Start bei RTL schon diese Woche

Von: Lisa Siegle

„Punkt 12“ hat seit Dienstag eine neue Rubrik. Moderator Ron Perduss wird ein fester Bestandteil der Nachrichtensendung.

Köln – Gestiegene Kosten und Geld sparen sind dank Inflation und Ukraine-Krise 2023 aktueller denn je. RTL reagiert auf das gestiegene Interesse mit einer Änderung von „Punkt 12“. Nachdem „Punkt 12“ seit 2022 schon aus einem neuen Studio gesendet wird, bekommt die Nachrichtensendung ab Dienstag (18. April) eine neue Rubrik und ein neues Gesicht.

„Punkt 12“ bekommt neues Gesicht – Start bei RTL schon heute

Moderator Ron Perduss ist seit Dienstag (18. April) regelmäßig im Mittagsmazin „Punkt 12“ auf RTL zu sehen. Der Journalist, der auf ntv das Verbrauchermagazin „ntv Service“ moderiert, wird ab sofort im RTL-Mittagsmagazin die Rubrik „Sparcoach – Mehr für Ihr Geld“ präsentieren (mehr TV-News auf RUHR24 lesen).

Die neue Rubrik „beantwortet Zuschauerfragen rund um Verbraucherrecht und vermittelt Wissen durch Produkttests und Preisvergleiche“, heißt es vonseiten RTLs. TV-Zuschauer sollen „praktische Strategien und Ideen“ bekommen, um „effektiv zu sparen und intelligente Kaufentscheidungen zu treffen“.

In jeder Ausgabe steht ein anderes Thema im Mittelpunkt – zum Beispiel Geld sparen im Haushalt, cleveres Einkaufen oder sparsame Freizeitaktivitäten. In der ersten Rubrik am 18. April geht es um das Thema „Nebenkostenabrechnung“.

Neuer Moderator bei „Punkt 12“ auf RTL – Ron Perduss ist kein Unbekannter

Ron Perduss ist im RTL-Kosmos kein Unbekannter. Gemeinsam mit Tamara Bilic moderiert er bei ntv das Verbrauchermagazin „ntv Service“, außerdem bringt er wöchentlich drei Folgen seines Podcasts „machen oder lassen“ auf RTL+ heraus. Als Verbraucherexperte ist Ron Perduss zudem bei 105‘5 Spreeradio mit seiner Rubrik „Die Verbrauchertipps“ in der Morningshow „Jochen Trus am Morgen“ und bei Antenne Thüringen mit der Rubrik „Spar dir das!“ vertreten. Sein Ratgeber „Abzocke“ ist ein Spiegel Bestseller.

Ron Perduss ist ab sofort ein fester Bestandteil von „Punkt 12“ bei RTL. © IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Mirijam Trunk, Chief Crossmedia Officer von RTL Deutschland bezeichnet das neue Mitglied von „Punkt 12“ als „eine große Bereicherung für RTL Deutschland.“ Ron Perduss freut sich auf die neue Aufgabe: „Gerade in diesen herausfordernden Zeiten mit stetig steigenden Preisen ist es noch wichtiger, dass wir auf unser Geld achten. In meiner neuen Rubrik helfe ich durch den Verbraucher-Dschungel und möchte dafür sorgen, dass am Ende des Monats mehr im Portemonnaie bleibt.“