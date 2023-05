RTL holt beliebte TV-Sendung zurück – aber Laura Wontorra wird abgesägt

Von: Jessica Jung

RTL plant eine Änderung des TV-Programms. Zuschauer müssen sich gleich auf mehrere Umstellungen gefasst machen.

Dortmund – TV-Sender ändern regelmäßig das TV-Programm, um die Einschaltquoten zu verbessern. Nun folgen bereits die nächsten Änderungen: Der TV-Sender holt eine beliebte Sendung zurück, in der sonst auch Moderatorin und Reporterin Laura Wontorra (34) mitwirkte. Auf diese müssen Fans allerdings verzichten.

Konkret holt RTL die Show „Top Dog Germany“ zurück in das TV-Programm. Die beiden vorherigen Staffeln kamen bei Zuschauern offenbar gut an, weshalb der Sender nun eine dritte Staffel plant, wie das Onlinemagazin DWDL berichtet. Bei dem Inhalt der Show bleibt dabei alles wie gehabt.

In der Sendung zeigen Hunde und ihre Halter in einem Hindernisparcours, was sie drauf haben. Dort stellen sie sowohl ihr Können als auch ihren Zusammenhalt unter Beweis und gewinnen mit etwas Glück ein Preisgeld. Dieses lag in der letzten Show bei 25.000 Euro (mehr TV-News bei RUHR24 lesen).

Eine Änderung gibt es allerdings: Laura Wontorra wird in der dritten Staffel nicht mehr zu sehen sein. Sie übernahm in den bisherigen Staffeln den Job als Reporterin, während Frank Buschmann und Jan Köppen die RTL-Sendung moderierten. Bei der Moderation soll sich hingegen nichts ändern. Doch nicht nur über die personelle Besetzung, sondern auch über die Sendezeit ist bereits einiges bekannt.

RTL holt beliebte TV-Sendung zurück – Sendetermine für „Top Dog Germany“ stehen fest

So solle die dritte Staffel von „Top Dog Germany“ am 23. Juni (Freitag) um 20.15 Uhr auf RTL starten. Diese bestünde aus neun Episoden, wie DWDL berichtet. „Die Staffel umfasst sechs Vorrundenshows, ein großes Finale, zudem ein Promi-Special und eine Best-of-Sendung“, heißt es weiter.

RTL plant die dritte Staffel von „Top Dog Germany“. © Christoph Hardt/Imago; RTL; Collage: RUHR24

Im Anschluss der Sendung, also um 22.30 Uhr, werde sechs Wochen lang „Die faszinierendsten Tiergeschichten der Welt“ ausgestrahlt. Tierfans kommen somit ab Ende Juni auf ihre Kosten.