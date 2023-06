RTL wirft Chris Tall raus: Laura Wontorra übernimmt Sendeplatz mit neuer Show

Die vorerst letzte Sendung von „The Wheel“ mit Comedian Chris Tall lief bereits am 26. Juni. Stattdessen folgt ein neues Format mit Laura Wontorra.

Köln – Seit Juni 2021 führte Chris Tall (32) durch „The Wheel“ (zu Deutsch: das Rad), bei dem prominente Gäste per Zufall ausgewählt wurden, um ihr Glück am Rad für das Preisgeld versuchten. Jetzt soll damit nun Schluss sein – einen Ersatz gibt es bereits.

Laura Wontorra zur Prime-Time am Montagabend

Medienberichten zufolge sind die schlechten Quoten der Grund für das Ende der Show. Das neue Format „Jetzt knallt‘s – Die Show mit dem Bäng-Moment“ soll nun wieder mehr Menschen vor die Bildschirme locken.

Die neue Show übernimmt die reservierten Sendeplätze von Chris Tall und wird von der Moderatorin Laura Wontorra (34) präsentiert. Sie wird nun stattdessen das Montagsprogramm jeweils zur Prime-Time um 20.15 Uhr auf RTL mit neuer Show füllen.

„Jetzt knallt‘s“ mit Laura Wontorra: So funktioniert die neue Primetime-Show

Bei dem Konzept der Show kommt es laut RTL-Angaben besonderen Wert „auf Bauchgefühl und Intuition an“. Prominente Rateteams müssen den sogenannten „Entscheidungs-Moment“ jeder Challenge erraten. Eine mögliche Aufgabe könnte so laut RTL lauten: „Wann springt der geröstete Toast aus dem Toaster?“

In der ersten Sendung von „Jetzt knallt‘s – Die Show mit dem Bäng-Moment“ am 03. Juli treten der deutsche Autor Bastian Bielendorfer (39) und der deutsche Leichtathlet Mathias Mester (36) zu den Prüfungen an.

