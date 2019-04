Sabia Boulahrouz hüllenlos: Im Playboy zeigt Erzfeindin von Sylvie Meis alles

Sabia Boulahrouz zeigt sich im Playboy hüllenlos. Die Erzfeindin von Sylvie Meis und Ex-Freundin von Rafael van der Vaart zeigt im Magazin einfach alles.

Immer wieder wurde über ein mögliches Shooting von Sabia Boulahrouz für den Playboy spekuliert

Jetzt hat es die Ex-Freundin von Rafael van der Vaart getan

Entstanden sind sehr heiße Bilder, die ihren Fans sehr gut gefallen

Nur eine Sache würde Sabia Boulahrouz - Erzfeindin von Sylvie Meis - auf keinen Fall machen

Hamburg - Seit Monaten wurde darüber spekuliert, ob Sabia Boulahrouz bald als Cover-Model des "Playboy" zu sehen sein würde, nachdem sie mit dessen Chefredakteur in Hamburg gesichtet worden war. Jetzt herrscht Gewissheit: Das deutsch-türkische Fernseh-Sternchen hat für das berühmte Männermagazin tatsächlich alle Hüllen fallen lassen - und dazu noch ein sehr ehrliches Interview gegeben, wie nordbuzz.de* berichtet.

Sabia Boulahrouz: Erzfeinding von Sylvie Meis zieht sich für den Playboy aus

Eine Zeit lang war es ziemlich ruhig rund um Sabia Boulahrouz geworden. Zuletzt hatte man die 40-Jährige in der Pro-Sieben-Show "Global Gladiators" gesehen, danach hatte sie sich von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt feiert sie ein Comeback in großem Stil, und zwar auf dem Cover des aktuellen "Playboy". Als sie die Anfrage vom Magazin bekommen habe, habe sie sich "geehrt" gefühlt, erzählt die Deutschtürkin im Interview. Das Shooting fand in ihrer Lieblingsstadt Paris an einer "atemberaubenden Location direkt am Eiffelturm" statt. Ganz hemmungslos verlief das Ganze allerdings nicht: Fotografiert wurde die ehemalige Tänzerin von einer Frau, ein kleines Detail, das für Sabia eine wichtige Rolle spielte, denn so habe sie sich "ein bisschen freier bewegen" können.

Sabia Boulahrouz zeigt alles im Playboy-Shooting: "Würde es jederzeit wieder tun"

Und die Ergebnisse lassen sich sehen. Auch die Ex-Freundin von Rafael van der Vaart ist über die Fotos zufrieden. Kleine Sorgen machte sie sich kurz vor der Veröffentlichung nur in Bezug auf ihre drei Kinder: "Ich habe mir schon gedacht, oh, schäme ich mich irgendwie, die Kinder zur Schule zu bringen?". Doch dann habe sie sich dafür entscheiden, einfach "stolz" darauf zu sein. Und auf dieser Art will sie auch mit negativen Reaktionen wegen ihrer türkischen Wurzeln umgehen: "Ich glaube schon, dass es einen Aufschrei geben wird, dass es den einen oder anderen gibt, der das nicht versteht," erklärt die hübsche Brünette, "Aber ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und dadurch natürlich auch deutsch geprägt. Ich fühle mich wohl mit dem, was ich gemacht habe, und würde es tatsächlich jederzeit wieder tun." Apropos heiße Schnappschüsse: Sarah Connor: Sängerin zeigt tiefen Ausschnitt - sie feiert neue Single "Vincent"

Sabia Boulahrouz im Playboy: 40-Jährige tat das, was Sylvie Meis ablehnte

Einige Bilder aus dem heißen Shooting postete Sabia auch auf ihrem Instagram-Profil und machte somit viele Fans glücklich. "Tolle und ästhetische Fotos! Du kannst dir das ganz klar leisten!" kommentiert eine Userin unter einem Bild. Ein anderer kann seine Freude kaum zurückhalten: "Hab mich gefreut wie ein kleines Kind, als ich den im Zeitungsregal gesehen hab." Und noch: "Wow du siehst verdammt sexy und süß aus."

Sie hat es also tatsächlich getan. Anders als ihre Ex-Busenfreundin Sylvie Meis, die eine ähnliche Playboy-Anfrage abgelehnt hatte und anschließend versprochen, sich niemals nackt zu zeigen, wie nordbuzz.de* berichtete. Doch auch Sabia hat eine Grenze, die sie auf keinen Fall überschreiten würde: "Ins Dschungelcamp gehen." Wie die 40-Jährige im Interview verrät, soll sie schon mehrere Anfragen für die RTL-Show bekommen haben und diese immer wieder zurückgewiesen.

