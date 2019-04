Sabrina Setlur total verändert: So reagieren Simone Thomalla und „Big Brother“-Moderatorin

So kennt man Sabrina Setlur! Ihr neuer Look begeistert aber auch.

Die „Du liebst mich nicht“-Rapperin hat sich total verändert und dankt ihrem Friseur für „die Geduld und Nerven“. Die Fans reagieren prompt. Simone Thomalla auch.

Berlin - “Uuh, vom Schuh bis zum Scheitel seid ihr beide ziemlich eitel – und trotzdem aus der Mode wie'n Hippie-Revival” rappte Sabrina Setlur noch 1995 gegen Moses Pelham vom Rödelheim Hartreim Projekt an. Wie Mode funktioniert, das weiß die Rapperin auch mehr als 20 Jahre später noch. Mit ihrer neuen Frisur trifft Setlur (45) voll ins Schwarze!

Sabrina Setlur: Moderatorin nennt sie „heißer Feger“

Auf einem aktuellen Instagram-Post ist sie mit einem Bob zu sehen – in Blond! Ihre Fans sind begeistert – auch die prominenten unter ihnen: "Siehst schön aus", kommentiert Schauspielerin Simone Thomalla (53). Und “Big Brother”-Moderatorin Aleksandra Bechtel (46) wird noch deutlicher: "Heißer Feger!"

„Du liebst mich nicht“-Rapperin: Setlur setzte Marke im Musikbusiness

Der Wechsel zu Blond überrascht! Bekannt geworden ist Sabrina Setlur mit langen schwarzen Haaren. Unvergessen ihr Look im Video zu ihrer Hit-Single “Du liebst mich nicht”. Setlur war die erste Rapperin mit einem Nummer-eins-Hit in den deutschen Singles-Charts. Mit mehr als zwei Millionen verkauften Tonträgern ist sie immer noch die erfolgreichste deutsche Rapperin – auch wenn sie seit 2007 kein Studioalbum mehr herausgebracht hat.

Sabrina Setlur über Boris Becker: Affäre war „Grenzerfahrung“

Über das Privatleben von Sabrina Setlur ist wenig bekannt. 2009 nahm sie an der Sat.1-Dokusoap “Die Promi-Singles - Traumfrau sucht Mann“ teil. Sie suche jemanden, „der meine Ecken und Kanten respektiert, aber vielleicht auch etwas anderes aus mir herauskitzeln kann“, sagte sie damals. Auch in der Vox-Show „Shopping Queen“ war Setlur schon zu sehen.

Die Frankfurterin gilt als selbstbewusste Frau, die schon in den Neunzigern wusste, wie man sich in der Musik-und Medienwelt vermarktet. Für Aufruhr sorgte 2001 ihre kurze Affäre mit Boris Becker (51). „Diese Beziehung war für mich eine Grenzerfahrung. Ich stand plötzlich in der Zeitung, und zwar nicht wegen meines Jobs, sondern nur, weil wir zusammen waren. Ich bin den Umgang mit den Medien gewohnt, aber diese Episode war eine völlig neue Erfahrung für mich”, sagte sie hinterher dem “Spiegel”.

Seit mehr als 20 Jahren liegt Setlur übrigens auch im Clinch mit der Kultband Kraftwerk! Dabei geht es um eine Musiksequenz von nur zwei Sekunden Länge.

„10-Year-Challenge“: Sabrina Setlur besteht sie mit Bravour

Gealtert scheint Sabrina Setlur überhaupt nicht zu sein. Vor wenigen Wochen nahm sie an der “10-Year-Challenge” teil und postete also zwei Fotos von sich, die zehn Jahre auseinander liegen. Welches Foto ist das aktuelle und welches das alte? Schwer zu sagen!

In den sozialen Medien spielt sich Setlur jetzt aber nicht in den Vordergrund. Als Cora Schumacher (41), Ex-Frau von Formel-1 Rennfahrer Ralf Schumacher (43), auf Instagram einen Krankenhausaufenthalt dokumentierte, wünschte Setlur: „Oh je, Baby. Gute Besserung".

frs