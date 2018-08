Robin Thicke im Babyglück: Model-Freundin erwartet ihr zweites Kind

US-Sänger Robin Thicke (41, „Blurred Lines“) und seine Freundin, das Model April Love Geary (23), erwarten ihr zweites gemeinsames Kind.

Los Angeles - „Jemand wird nächstes Jahr eine große Schwester sein“, schrieb Geary am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram zu einem Kurzvideo, das die sechs Monate alte Tochter Mia mit einem Ultraschallbild in den Händen zeigt. Der errechnete Geburtstermin sei Thickes Geburtstag, gab das Model bekannt - also der 10. März 2019. Außerdem werde sie bald erfahren, welches Geschlecht das Baby habe.

Thicke selbst postete ebenfalls auf Instagram ein Video von Gearys Ultraschalluntersuchung und schrieb: „Danke, April!“ Der Musiker hat außerdem einen Sohn aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Paula Patton („Mission: Impossible - Phantom Protokoll“). Thicke und Patton hatten im Februar 2014 nach acht Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben und waren dann für lange Zeit in einen Sorgerechtsstreit verwickelt.

dpa