Sängerin Vanessa Mai heiratet ihren Manager

Berlin (dpa) - Schlagersängerin und "Let's Dance"-Teilnehmerin Vanessa Mai (25) hat ihren Manager Andreas Ferber (33) geheiratet. Die Trauung am Montag sei "ein sehr bewegender Moment" gewesen, sagte Mai der "Bild"-Zeitung .

"Andreas ist die Liebe meines Lebens. Ich bin glücklich, dass wir nun auch offiziell Mann und Frau sind." Der Fernsehsender RTL begleitete die Feier auf Mallorca mit einem Filmteam. Eingeladen waren demnach rund 30 Gäste, darunter Ferbers Stiefmutter, die Schlagersängerin Andrea Berg (51), sowie Pop-Titan Dieter Bohlen (63). "Es kamen echt alle Leute, die uns wichtig sind", sagte Ferber bei RTL.

Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte Mai am Montagabend ein Foto, das ihre Hand zeigt, auf der mit schwarzer Farbe "I said Yes!" ("Ich habe Ja gesagt!") geschrieben steht. Die Sängerin hatte am vergangenen Freitag im Finale der RTL-Tanzshow "Let's Dance" hinter Musiker Gil Ofarim (34) den zweiten Platz belegt.

