Altes Video von Sarah Connor aufgetaucht - Sängerin gewährt tiefe Einblicke

Bei Instagram ist jetzt ein altes Video von Sarah Connor aufgetaucht. In dem Clip sieht man die 38-Jährige im kurzen Mini-Kleid. Damals nannte sich die Sängerin noch Sarah Gray und gewährte tiefe Einblicke.

Delmenhorst - "Let's Get Back to 1999" @sarahconnorfan in dem Instagram-Post, angelehnt an den verruchten, ersten Hit von Sarah Connor: "Let's Get Back to Bed - Boy".

Mit der Single gelang ihr 2001 der Durchbruch. Bevor sie 2000 einen Plattenvertrag unterschrieb, nannte sich die Sängerin aus Delmenhorst noch Sarah Gray – also auch zur Zeit des jetzt geposteten Videos, nämlich 1999. Damals war Connor zarte 19 Jahre alt.

Video von Sarah Connor bei Instagram aufgetaucht

In dem Schwarz-Weiß-Clip erzählt Sarah Connor, bürgerlich Sarah Marianne Corina Lewe, von ihrem Gesangsunterricht in der Musikschule Delmenhorst. Zu sehen ist die heute 38 Jahre alte Sarah Connor dabei, wie sie in einem dunklen Mini-Kleid an einem Ufer spaziert.

"Mein Leben besteht eigentlich nur aus Musik", sagt sie noch. Schaut man sich die Karriere an, die sie danach nahm, scheint sich daran wenig geändert zu haben.

