Sarah Connor schickt ihren Fans zum Jahresende drei Fotos aus der Sonne - mit nur wenig Stoff und ohne Schminke. Die reagieren begeistert.

Sarah Connor gönnt sich zum Jahresende ein wenig Pause.

gönnt sich zum Jahresende ein wenig Pause. Sie zeigt sich im Urlaub mit ihrem Bruder.

Fans reagieren begeistert auf ihre Fotos im knappen Bikini und ohne Schminke.

München - Es war ein bewegtes Jahr 2019 für Sarah Connor. Sie veröffentlichte ihr neues Album „Herz Kraft Werke“, das es auf Platz 1 der Charts schaffte. Dazu schrieb sie auch noch Schlagzeilen mit einer Textzeile. Und positionierte sich klar gegen Rechts.

Sarah Connor schickt „Küsse aus der Sonne“

Insofern hat sich die 39-Jährige ein bisschen Erholung redlich verdient. Und die gönnt sie sich! Ihren Fans teilte sie das bei Instagram mit. „Wir machen Pause! Ich schicke Euch Küsse aus der Sonne!“, schreibt Sarah Connor. „Habt gaaaanz fröhliche Weihnachten IHR Schnuckis! Macht es Euch kuschelig.“ Und damit ihre Fans gut über die Dürrezeit kommen, erfreut sie diese mit gleich drei (!) Bikini-Fotos. Die weiteren sehen Sie durch Wischen (am Smartphone) oder Klick auf die Pfeile (am PC).

Sarah Connor: Auch ihr Ex Marc Terenzi reagiert

Der Mann neben Sarah Connor ist übrigens Robin Lewe, ihr Bruder. Die beiden bekommen auch gleich nette Grüße aus dem Umfeld. „Hello fam Merry Xmas“, schreibt Sarah Connors Ex Marc Terenzi. „Misses and kisses from rainy England“ schickt Schauspielerin Alexandra Maria Lara.

Auch einige der weniger prominenten Fans schicken schöne Grüße zu Weihnachten. Doch andere begeistern sich vor allem für Sarah Connors Optik. Im Gesicht kaum Schminke, am Körper nur das nötigste an Stoff - ein bemerkenswerter Bikini-Anblick, den die Star-Sängerin da liefert.

Sarah Connor begeistert mit Bikini-Fotos ihre Fans: „Richtig geil ohne Schminke“

„Sexy“, „Schöne Frau“, „Ungeschminkt?!“, „Richtig geil ohne Schminke“, „Ungeschminkte Schönheit“, „Du siehst super im Bikini aus“ und „Ungeschminkt megahübsch“ lauten nur einige Reaktionen in diese Richtung. Für spektakuläre Badebekleidung ist Sarah Connor ohnehin gern zu haben - kürzlich posierte sie im aufgeschlitzten Badeanzug.

Rubriklistenbild: © dpa / Axel Heimken