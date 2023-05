Sarah Connor hat High-Heels-Verbot

Am Freitagabend (12. Mai) feierte Sarah Connor den Start ihrer großen Open Air Tour. Auf eines muss sie auf der Bühne aber verzichten: hohe Schuhe.

Bad Segeberg – Am Freitagabend (12. Mai) war es endlich so weit: Sarah Connor (42) eröffnete mit ihrem Auftritt auf der Freilichtbühne in Bad Segeberg ihre große Open Air Tournee. Ein freudiger Moment für die Sängerin – schließlich war sie in den vergangenen Monaten nach einem Skiunfall von der Bildfläche verschwunden. Ihre Knieverletzung kam dem Tourstart zwar nicht in die Quere – der Garderobe der Chartstümerin aber schon.

„Meine Geduld wurde aufs härteste getestet“: Sarah Connor nach Bänderriss zurück auf der Bühne

Das letzte Mal, dass Sarah Connor mit ihren Fans in den sozialen Medien ein Lebenszeichen geteilt hatte, war im Februar, danach wurde es besorgniserregend still um die ehemalige X-Factor-Jurorin. Ende April, nur knapp zwei Wochen vor dem ersten Termin ihrer Tour, brach sie dann mit einem Instagramvideo ihr Schweigen und erklärte, dass sie sich beim Skifahren Ende 2022 einen Bänderriss zugezogen hätte. Hinter Sarah Connor liegt eine intensive und langwierige Heilung, für sie eine „große, mentale Herausforderung“, bei der sie sich selbst das Laufen wieder beibringen musste.

„Im Krankenhaus sagte mir die Ärztin nach dem MRT, ich würde wahrscheinlich nie wieder so laufen können wie vorher“, erklärt Sarah Connor vor ihrem großen Konzert bild.de. Ihr Operateur habe ihr jedoch Mut gemacht und nach wochenlangem Krücken und Schiene tragen, Physio- und Sporttherapie und Massagen war es am 12. Mai endlich so weit und Deutschlands Pop-Queen stand auf der Bühne und war wieder ganz die Alte.

„Meine Geduld wurde aufs härteste getestet“, erinnert sich Sarah Connor, „Aber das Knie wird halten. So fit und gesund wie jetzt war ich lange nicht. Nur vor den langen Reisen graut es mir ein wenig. Langes Sitzen ist schwierig.“

Wie lange dauert bei einem Bänderriss die Heilung? Bei Bänderrissen und den damit verbundenen Heilungszeiträumen lässt sich in drei Fallgruppen unterscheiden. Bei einem Riss des Innenbands muss das Gelenk sechs Wochen lang ruhig gestellt werden. Nach vier Wochen beginnt die Physiotherapie und nach drei Monaten sind Patienten meist wieder in der Lage, wieder leichten Sport zu betreiben. Bei einem Riss des Außenbands dauert die Ruhigstellung vier bis acht Wochen und Sport ist erst nach rund sechs Monaten wieder möglich. Bei einem Kreuzbandriss ist nach einer Therapie auch eine Operation notwendig, nach der es etwa sechs Monate dauert, bis sich betroffene wieder sportlich betätigen können. (Quelle: knorpelexperte.de)

Keine „spektakuläre Akrobatik“: Sarah Connor darf nicht in High Heels auftreten

Mit reichlich Hits und ihrer sympathischen Art im Gepäck dürfte das Konzert in Bad Segeberg für die Fans von Sarah Connor ein großer Spaß gewesen sein – auf ein Detail musste die Performerin par excellence aber verzichten. Denn wie bild.de berichtet, habe Sarah Connor auf ihrer Sommer-Tour, wo ein Konzert um die zwei Stunden dauere, ein High-Heel-Verbot, was nach einer so schlimmen Verletzung bestimmt keine schlechte Entscheidung gewesen ist.

„Zum Glück singe ich ja nicht mit dem Knie und spektakuläre Akrobatik habe ich auch nicht zu bieten“, erklärt die „Bye Bye“-Interpretin, „Ich habe meine Stimme und ein paar grandiose Musiker dabei und gute Songs. Den Rest machen die Fans.“

Bei ihrem Auftritt in Bad Segeberg musste Sarah Connor die Absatzschuhe gegen Turnschuhe tauschen. Grund dafür ist der Bänderriss, den sie sich Ende 2022 zugezogen hatte. © dpa/Marcus Brandt (Fotomontage)

Aufwändig inszenierte Akrobatikeinlagen gibt es hingegen bei Helene Fischer zur Genüge. Die Schlagerqueen zieht mit ihrer „Rausch"-Tour, deren erste Termine sie nach einem Rippenbruch verschieben musste, derzeit durchs ganze Land. Dabei wird Helene Fischer künftig von einer ehemaligen DSDS-Finalistin als Backgroundsängerin unterstützt.