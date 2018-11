Sie tut es noch einmal: Sarah Connor wird nach "Muttersprache" ein zweites deutschsprachiges Album veröffentlichen und damit im Herbst 2019 auf Tour gehen.

Berlin - Jetzt ist es offiziell: Die Nachricht, auf die alle Fans von Sarah Connor so lange gewartet haben, ist raus. Wie nordbuzz.de* berichtet, wird Sarah Connor nach "Muttersprache" ein zweites deutschsprachiges Album veröffentlichen und damit im Herbst 2019 auf Tour gehen. Eine große Arena-Tor durch Deutschland, Österreich und die Schweiz ist geplant. Ihre Fans sind begeistert und können es kaum erwarten, ihren Liebling wieder live sehen zu können.

Sarah Connor lässt Bombe platzen: Neues Album und neue Tour 2019 - noch hat das Album keinen Namen

+ Ihre Fans freuen sich, ihren Liebling 2019 endlich wieder live sehen zu können © picture alliance / dpa Über 1,2 Millionen Exemplare von Sarah Connors Erfolgs-Album "Muttersprache", mit dem die Wahl-Berlinerin zusammen mit ihrer Band vier Jahre lang auf Tour war, wurden verkauft. Ihre Fans haben diese Live-Auftritte vor insgesamt 6000.000 Zuschauern bei zwei Arena- und drei Sommer-Open-Air-Tourneen als sehr emotional, elektrisierend und berührend“ in Erinnerung. Nun kündigt die Sängerin ihr heiß ersehntes, neues Album an „Noch hat das Kind keinen Namen, aber der wird schon noch zu mir kommen“, so Sarah Connor.

Sarah Connor lässt Bombe platzen: Neues Album und neue Tour 2019 - Vorfreude bei Fans und Sängerin

"Seit ziemlich genau einem Jahr arbeite ich wieder viel im Studio und schreibe neue Songs. Auf Deutsch. Und die wollen bald hinaus in die Welt und mit mir auf Reisen gehen“, verrät die erfolgreichste deutsche Sängerin in der offiziellen Pressemitteilung. Beim Gedanken an die neue Tour, steigt bei Sarah Connor bereits jetzt schon der Adrenalinspiegel: „Unmittelbar vor Konzertbeginn, bekomme ich nur schwer Luft und denke, ich muss sterben vor Lampenfieber. Doch wenn der Vorhang fällt, die Musik einsetzt, ich die Hände und Gesichter sehe und die Rufe der Fans höre, dann weiß ich: Das wird ein geiler Abend.“

Sarah Connor lässt Bombe platzen: Neues Album und neue Tour 2019 - Tickets gibt's ab nächster Woche!

Tickets für die 14 Konzerte der „Sarah Connor – Tour 2019“ gibt es ab Mittwoch, 14. November, ab 10 Uhr unter eventim.de und ab Freitag, 16. November, auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu kaufen.

Sarah Connor Tour 2019 Termine

25.10.2019: Erfurt Messe

26.10.2019: Berlin Mercedes-Benz Arena

27.10.2019: Bremen ÖVB-Arena

29.10.2019: Hamburg Barclaycard Arena

30.10.2019 Hannover TUI Arena

31.10.2019 Oberhausen König-Pilsener-ARENA

02.11.2019 Köln LANXESS Arena

03.11.2019 Stuttgart Porsche Arena

05.11.2019 Mannheim SAP ARENA

06.11.2019 CH-Zürich Hallenstadion Zürich

08.11.2019 Leipzig Arena - Leipzig

09.11.2019 München Olympiahalle München

10.11.2019 Frankfurt am Main Festhalle Frankfurt

12.11.2019 AT-Wien Wiener Stadthalle - Halle

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweitenIppen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant:

Anna-Maria Ferchichi: Alles über die Frau von Bushido und kleine Schwester von Superstar Sarah Connor, die sich für das Wohl ihrer Familie sogar mit dem Abou-Chaka-Clan anlegt.

Es dürfte der Traum vieler Männer sein: Sylvie Meis hüllenlos im Playboy. Tatsächlich hat die Kult-Zeitschrift des verstorbenen Gründers Hugh Hefner bei der RTL-Moderatorin angefragt. Wie die Holländerin auf das Angebot reagiert.

Bachelorette 2018 Nadine Klein und Alexander Hindersmann gehen wieder getrennte Wege.In einem Youtube-Interview äußerte nun Ex-Kandidat und Model Maxim Sachraj schwere Vorwürfe gegenüber den Machern der RTL-Show.