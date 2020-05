Sarah Lombardis Freund droht der Rauswurf - Weltmeister kündigt radikalen Schnitt an

Das wäre eine bittere Nachricht für Julian Büscher, den neuen Freund von Sängerin Sarah Lombardi. Sein Verein kündigte nun einen radikalen Schnitt an.

Sarah Lombardi hat eine neue Liebe gefunden: den Fußballer Julian Büscher .

hat eine neue Liebe gefunden: den Fußballer . Doch nun könnte dessen Fußballkarriere vor einem Umbruch stehen.

Hintergrund ist eine Ankündigung seines Vereins TuS Haltern.

Haltern - Sie ist eine berühmte Sängerin - er ist Fußballer beim Regionalligisten TuS Haltern: Sarah Lombardi und Julian Büscher sind ein ziemlich verliebtes, wenngleich auch ungleiches Paar, immer wieder kursieren auch Schwangerschaftsgerüchte um sie. Der 27-Jährige kickt er seit Januar in Haltern, zuvor war der Offensivspieler in den USA und Kanada beschäftigt. Doch das Engagement beim TuS könnte vielleicht nur eine kurze Station für ihn werden, denn er könnte aus dem Kader fliegen.

TuS Haltern ist zwar nur viertklassig, hat in der Vergangenheit aber große Namen hervorgebracht. Besonders zwei Weltklasse-Abwehrspieler sind mit dem Verein verbunden: Christoph Metzelder und Benedikt Höwedes. Beide wurden deutsche Nationalspieler, Höwedes 2014 sogar Weltmeister. Nun will der Verein diesem Vorbild folgen und den Kader umstrukturieren.

TuS Haltern macht Ankündigung - muss sich Sarah Lombardi nun Sorgen machen?

Ab der kommenden Saison sollen alle Senioren-Mannschaften des TuS Haltern eine Mindestquote von Spielern aus der eigenen Stadt erfüllen. Zunächst sollen 50 Prozent der Spieler entweder in Haltern am See geboren oder aufgewachsen sein bzw. dort wohnen oder aus der vereinseigenen Talentschmiede kommen. Ab 2021/22 dann sogar 75 Prozent, berichtet der kicker. So sollen mittelfristig drei Viertel der Mannschaft enger mit dem TuS verbunden sein und mehr Identifikation schaffen. Im internationalen Fußball gibt es eine ähnliche Strategie beim Verein Athletic Bilbao, der auf Spieler aus der eigenen Jugend oder dem Baskenland setzt.

Weltmeister Benedikt Höwedes, der seinen Ausbildungsverein unterstützt, erklärte hierzu im kicker: „Wir haben bereits mit der Strategiebekanntgabe gesagt, dass für uns die höchste Priorität kein Liga-, sondern eine Heimatzugehörigkeit besitzt. Ich sehe die langfristigen Potentiale - gerade in der Jugend und Infrastruktur - sehr viel höher, als die Gefahr oder die vielleicht sogar bewusste Inkaufnahme eines temporären Liga-Verzichts“

Zieht Sarah Lombardi nun nach Haltern am See um seine Fußballkarriere zu retten?

Was bedeutet das für Julian Büscher und Sarah Lombardi? Zieht die Kölnerin jetzt für die Fußballkarriere ihres Freundes ins beschauliche Haltern am See? Oder bekommt Büscher eine Ausnahmegenehmigung, zumal er mit der berühmten Sängerin, die ab und an mit Söhnchen Alessio am Spielfeldrand zuschaut, auch einen Promi-Faktor in den Provinzklub bringt? Es gab sogar schon Schmatzer nach dem Spiel - was natürlich auf reges Interesse bei den Zuschauern stieß.

Was noch für Büscher spricht: Er ist immerhin im Münsterland aufgewachsen, also in der Nähe von Haltern und auch ein westfälisches Eigengewächs. Viele gute Gründe also, bei ihm ein Auge zuzudrücken.

Bisher wurde Julian Büscher in sechs TuS-Spielen eingesetzt - nur einmal ging er als Sieger vom Platz. Beim 3:0 gegen Homberg gelang ihm auch seine bisher einzige Torvorlage für Haltern.

Zuletzt packte Sarah Lombadis Ex-Freund über die Trennung aus - er habe im Internet über das Liebes-Aus erfahren.

