Mama Sarah Lombardi ist in hemmungsloser Plauderlaune - und verrät Intimes über Alessio

Auf Instagram konnten Fans Sarah Lombardi Fragen stellen. Dort plauderte sie auch über den Toilettengang ihres Sohnes Alessio.

Köln - Sarah Lombardi war am Wochenende mal wieder in Plauderlaune. Auf Instagram beantwortete sie Fragen von Abonnenten - und schreckte dabei auch nicht vor dem Ausbreiten sehr privater Details zurück.

Auf die Frage, ob der dreijährige Alessio denn inzwischen schon trocken sei, antwortete die Ex von „DSDS“-Gewinner Pietro Lombardi: „Ich wünschte es! Es dauert doch länger als ich dachte, aber ich mache uns da jetzt auch keinen Druck. Er weiß, Mama findet es super wenn‘s klappt und dann freut er sich auch. Wäsche en masse auf jeden Fall!!!“

Mit ihrer Instagram-Community teilte Lombardi bereits im September die ersten Erfolge des Toilettengangs ihres Sprösslings im Urlaub in Griechenland.

Pietro Lombardi war mit vier Jahren noch nicht trocken

Bei einer Benefiz-Gala äußerte sich am Samstag auch Papa Pietro Lombardi gegenüber „Promiflash“: „Ach, ich hab meine Mutter angerufen - ich war, bis ich vier war, noch nicht trocken! Deswegen ist das alles entspannt.“ Jedes Kind sei anders und dafür habe Alessio bereits mit nicht einmal einem Jahr laufen gelernt.

Warum es mit dem Toiletten-Gang noch nicht klappt, kann Pietro Lombardi auch erklären: „Er ist jetzt gerade in so einer Findungs-Phase. Da hat er gar keine Zeit, Pipi machen zu gehen – er will die ganze Zeit spielen."

Das könnte Sie auch interessieren:

Hartnäckig halten sich die Gerüchte um eine Beziehung von Pietro Lombardi und Ex-“Bachelor“-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn. Unlängst erklärte Pietro, was wirklich Sache ist.

Ein süßes Video von Schlagerqueen Helene Fischer ist in den sozialen Netzwerken aufgetaucht. Es zeigt die Sängerin mit 21 Jahren.

Verlässt eines der Aushängeschilder die Jury von Let‘s Dance? Motsi Mabuse soll sich mit ihrem Abschied beschäftigen. Eine mögliche Nachfolgerin ist wohl schon gefunden.

mol