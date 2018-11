Sarah Lombardi zeigt ihren trainierten Body - und wird heftig kritisiert

Sarah Lombardi ist im Moment richtig in Sport-Laune. Auf Instagram präsentiert sie jetzt ihren durchtrainierten Körper - doch ihre Fans stört eine Sache massiv.

Sarah Lombardi zeigt ihren gestählten Körper auf Instagram - doch Fans regen sich über eine Sache mächtig auf

Update vom 29. November: Drei Jahre ist es nun her, dass Sarah Lombardi ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat. Damals bekam sie mit ihrem mittlerweile Ex-Mann Pietro Lombardi den kleinen Alessio. Mittlerweile hat die 26-Jährige ihren alten Body wieder zurück - und konnte ihn sogar noch weiter stählen. Immerhin muss Lombardi für ihre Teilnahme bei „Schlag den Star“ Anfang Dezember fit sein. Stolz präsentiert sie jetzt ihre Muskeln auf Instagram. Doch ihre Fans stört eine Sache massiv...

Auf einem aktuellen Schnappschuss sieht Sarah Lombardi mit knapper Sportbekleidung und einem Gewicht in der Hand lächelnd auf den Boden. Dazu schreibt sie: „Sei stärker, als deine stärkste Ausrede!“ und möchte damit ihre Follower wohl motivieren. Die sind davon begeistert und fragen die Sängerin nach Outfit-Details, Sport- und Beauty-Tipps. Und was macht Sarah? Sie antwortet nicht - so zumindest der Vorwurf der Fans.

Doch nicht nur, dass die 26-Jährige nicht reagiert - sie antworte generell nur Accounts mit dem blauen Häkchen davor, so der Vorwurf der Fans. Sarah Lombardi beachte also nur verifizierte Accounts von anderen Stars oder Influencern, ihre „normalen“ Fans lasse sie außen vor.

„Hauptsache irgendwelchen ‚Promis‘, die kein Mensch kennt, wird geantwortet - aber ihre letzten verbliebenen Unterstützer können noch so viel fragen ... die bekommen nie eine Antwort“, oder „Hab ich mir auch gerade gedacht, kaum kommen ihre paar Leute mit blauem Häkchen - zack Antwort“, bemerkten User. Eine Nutzerin ist besonders verärgert und meint: „Deine sogenannten ‚Fans‘ interessieren dich wahrscheinlich gar nicht“. Auch auf diese Vorwürfe hat Sarah Lombardi noch nicht reagiert...

Sarah Lombardi ist in Plauderlaune und verrät Intimes über Alessio - unser Ursprungsartikel vom 12. November

Köln - Sarah Lombardi (TV-Hammer: Sarah Lombardi kämpft live vor Millionen-Publikum) war am Wochenende mal wieder in Plauderlaune. Auf Instagram beantwortete sie Fragen von Abonnenten - und schreckte dabei auch nicht vor dem Ausbreiten sehr privater Details zurück.

Auf die Frage, ob der dreijährige Alessio denn inzwischen schon trocken sei, antwortete die Ex von „DSDS“-Gewinner Pietro Lombardi: „Ich wünschte es! Es dauert doch länger als ich dachte, aber ich mache uns da jetzt auch keinen Druck. Er weiß, Mama findet es super wenn‘s klappt und dann freut er sich auch. Wäsche en masse auf jeden Fall!!!“

Mit ihrer Instagram-Community teilte Lombardi bereits im September die ersten Erfolge des Toilettengangs ihres Sprösslings im Urlaub in Griechenland.

Pietro Lombardi war mit vier Jahren noch nicht trocken

Bei einer Benefiz-Gala äußerte sich am Samstag auch Papa Pietro Lombardi gegenüber „Promiflash“: „Ach, ich hab meine Mutter angerufen - ich war, bis ich vier war, noch nicht trocken! Deswegen ist das alles entspannt.“ Jedes Kind sei anders und dafür habe Alessio bereits mit nicht einmal einem Jahr laufen gelernt.

Warum es mit dem Toiletten-Gang noch nicht klappt, kann Pietro Lombardi auch erklären: „Er ist jetzt gerade in so einer Findungs-Phase. Da hat er gar keine Zeit, Pipi machen zu gehen – er will die ganze Zeit spielen."

mol/mef