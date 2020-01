Bekannt als „Kookie“: Beliebter Schauspieler unerwartet tot - sein Sohn ist ebenfalls bekannt

Ein beliebter Schauspieler aus den Fünzigern ist überraschend gestorben. Große Berühmtheit brachte dem Teenie-Idol vor allem seine Rolle als „Kookie“ in einer amerikanischen Serie.

Der Schauspieler Edd Byrnes ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Edd Byrnes spielte in zahlreichen amerikanischen Filmen und Serien mit.

Besondere Berühmtheit verlieh ihm seine Rolle als „Kookie“ in „77 Sunset Strip“.

Santa Monica - Er galt als Teenie-Idol in den Fünfzigern, spielte in zahlreichen Filmen und Serien mit und war bei Fans vor allem bekannt als „Kookie“. Nun die überraschenden Neuigkeiten: Der Schauspieler Edd Byrnes ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das gab sein Sohn, TV-Moderator Logan Byrnes, bekannt.

Der Tod des Schauspielers kam für die Familie zwar unerwartet, jedoch starb er allen Anzeichen nach am Mittwoch an einer natürlichen Ursache in seinem Haus in Santa Monica, Kalifornien. Das berichtet unter anderem die New York Times.

Beliebter Schauspieler Edd Byrnes tot - seine bekannteste Rolle

Edd Byrnes feierte seinen Durchbruch als Schauspieler mit seiner Rolle als „Kookie“ in der amerikanischen Serie „77 Sunset Strip“, die Ende der Fünfzigerjahre erstmals ausgestrahlt wurde. In der Detektiv-Serie spielte er zunächst einen Parkplatzwächter, der später ebenfalls im Ermittler-Team aufgenommen wird. Ursprünglich sollte er nur in einer Episode der Serie auftauchen, wurde dann aber zu einem festen Bestandteil, der kaum mehr wegzudenken war. So habe er während dieser Zeit oft um die 15.000 Fanbriefe allein in einer Woche bekommen, besonders beliebt war er unter den Zuschauerinnen.

Durch die Serie erlangte der Schauspieler in kurzer Zeit internationale Berühmtheit, auch in Deutschland kürten ihn beispielsweise Bravo-Leser zu ihrem Lieblingsstar und zeichneten ihn laut dem Spiegel öfter mit dem „Bravo-Otto-Preis“ aus. Später sah man ihn unter anderem an der Seite von John Travolta in dem Film „Grease“, außerdem in „Leg ihn um, Django“ und in Serien wie „Eine schrecklich nette Familie“ oder „Mord ist ihr Hobby“.

Teenie-Idol aus den Fünzigern überraschend gestorben

Trotz seiner Erscheinung in zahlreichen anderen Filmen und Serien fiel es dem Schauspieler schwer, sich noch einen anderen Namen außer „Kookie“ zu machen. Als es ruhiger um die Serie wurde, kämpfte er laut eigenen Angaben erst einmal unter anderem mit Alkohol und Drogen. Später schaffte er jedoch den Ausbruch aus seinem persönlichen Tief.

Auch sein Sohn Logan Byrnes ist mittlerweile im Fernsehen zu sehen, wenn auch nur im amerikanischen TV. Der 54-Jährige arbeitet als Nachrichten-Moderator für Nachrichtendienste wie NBC, Fox und seit 2018 KUSI News.

