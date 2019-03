Schauspielerin aus beliebter Sitcom verstorben - Hollywood trauert

Hollywood trauert um Katherine Helmond! Die Schauspielerin ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

Los Angeles - Großer Schock für alle "Wer ist hier der Boss?"-Fans: Katherine Helmond ist am 23. Februar gestorben, wie ihr Sprecher mitteilt. Die Amerikanerin litt bereits seit geraumer Zeit an Alzheimer, jetzt hat sie den Kampf gegen die Krankheit verloren. Mehrere Golden Globe Awards räumte die Schauspielerin während ihrer Karriere ab. Ihre erste Auszeichnung erhielt sie für ihre Performance in der Seifenopern-Parodie "Soap - Trautes Heim“ zwischen 1977 und 1981. Damals agierte sie an der Seite von Billy Crystal.

Endgültig ins Herz aller TV-Zuschauer spielte sich Katherine Helmond durch ihre Rolle in der amerikanischen Comedy-Serie "Wer ist hier der Boss". Über acht Jahre war sie dort als Serien-Oma zu sehen. Auch hierfür staubte Helmond einen Golden Globe Award ab.

Katherine Helmond verstorben: „Du lehrtest mich, alles für ein Lachen zu tun“

Auf Twitter trauern nun ehemalige Wegbegleiter um die Schauspielerin. Unter anderem auch Alyssa Milano, Helmonds frühere Serien-Enkelin aus "Wer ist hier der Boss?": "Meine Wunderschöne, Freundliche, Witzige, Gnädige, Mitfühlende, Standhafte. Du warst ein wichtiger Teil meines Lebens. Du hast mir beigebracht, mich niemals hängen zu lassen. Du lehrtest mich, alles für ein Lachen zu tun. Du warst ein Vorbild. Ruhe in Frieden, Katherine.“

Alyssas Serien-Vater Tony Danza nahm ebenfalls über Instagram Abschied von seiner ehemaligen Kollegin: "Wir haben heute einen nationalen Schatz verloren. Worte können meine Liebe nicht ausdrücken."

„Sie war die Liebe meines Lebens"

Der Hollywood-Star war über Jahrzehnte glücklich mit David Christian verheiratet. Dessen Hommage an sie einem die Tränen in die Augen treibt. „Sie war die Liebe meines Lebens", heißt es in einem Statement ihres Ehemannes. "Wir verbrachten 57 wunderschöne, wundervolle, liebevolle Jahre miteinander, die ich für immer schätzen werde. Ich bin seit meinem 19. Lebensjahr mit Katherine zusammen gewesen. In der Nacht, in der sie starb, sah ich, dass der Mond genau halb voll war, genauso wie ich mich jetzt fühle [...]." Das Paar hatte keine Kinder.

cen