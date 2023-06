„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel ist stinksauer: Eröffnung seines neuen Lokals droht zu scheitern

Von: Elena Rothammer

Steff Jerkel will ein neues Lokal in Cala Ratjada eröffnen. Wegen unzuverlässigen Bauarbeitern steht der Plan des „Goodbye Deutschland“-Stars allerdings auf der Kippe.

Cala Ratjada - „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel (53) hat sich auf Mallorca bereits einiges aufgebaut. Mit seiner inzwischen Ex-Partnerin Peggy Jerofke (47) hat er mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnet und danach gewinnbringend verkauft. Sein neuestes Projekt bringt den TV-Auswanderer nun aber zur Verzweiflung.

Steff Jerkel ist sauer: Elektriker taucht trotz 5.000 Euro Bonus nicht mehr auf

Während seine Ex Peggy Jerofke ihren Fans zuletzt noch im Bikini ihren Sixpack zeigte, ärgert sich Steff Jerkel heftig über die Bauarbeiter, die für den Umbau seines neuen Lokals zuständig sind. „Es ist wirklich eine Katastrophe hier mit den Handwerkern. Dieses Jahr wird es daher wohl nichts mehr mit dem Opening meines neuen Lokals“, klagte der TV-Star gegenüber der Mallorca-Zeitung.

Das größte Problem: Steff Jerkel lässt die gesamte Elektrik neu machen. Solange die Elektrik nicht fertig ist, können die Decken auch nicht wieder zugemacht werden. Um wenigstens diesen Schritt abzuschließen, hatte der einstige „Kampf der Realitystars“-Kandidat einem Elektriker sogar 5.000 Euro extra angeboten, wenn er seine Arbeit innerhalb eines Monats beendet. „Er hat angefangen, ist dann aber eineinhalb Wochen lang nicht gekommen. Sind 5.000 Euro nichts für ihn? Verdient er anderswo so viel, dass ihn das Geld nicht lockt?“, ärgerte sich Steff.

Steff Jerkel und Peggy Jerofke gehen auch beruflich getrennte Wege

Sein Lokal „Tiki Beach“, das er mit Peggy Jerofke im Mai 2021 eröffnet hatte, ist schon seit Ostern wieder in vollem Betrieb. Dafür ist inzwischen aber nur noch die Blondine zuständig, während sich ihr Ex gänzlich heraushält. Privat und beruflich gehen die beiden somit getrennte Wege, halten für ihre gemeinsame Tochter aber weiterhin zusammen.

Andere TV-Auswanderer hingegen hoffen noch, in ihrer neuen Heimat endlich Fuß fassen zu können. „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Toni will in der Türkei einen Baumarkt eröffnen – allerdings ohne Erfahrung und mit Partnern, die sie kaum kennt. Verwendete Quellen: Mallorca Zeitung