Ross Antony über seinen Missbrauch, Florian Silbereisen und eine Dschungelcamp-Rückkehr

+ © Jan Huebner/Lakomski via www.imago-images.de Schlagerstar Ross Antony im extratipp-Interview © Jan Huebner/Lakomski via www.imago-images.de

Hatte Ross Antony Angst davor öffentlich über seinen Missbrauch zu sprechen? Will er nochmal ins Dschungelcamp? Und Wie sieht er den Konkurrenz-Kampf mit Florian Silbereisen? Uns hat er all das verraten.

München - Schlagerstar, TV-Moderator und jetzt auch Ratgeber-Autor. Ross Antony* veröffentlicht am 7. Mai sein Buch „Gute Laune glänzt und glitzert“. Im exklusiven Extratipp.com-Interview spricht er über den Prozess so intime Dinge, wie seinen Missbrauch oder den Tod seines Vaters, aufzuschreiben und öffentlich zu machen. Außerdem verrät der Schlagerstar (hier zur Schlager-Themenseite*) uns, ob er nochmal ins Dschungelcamp will und wie er zum angeblichen Konkurrenzkampf mit Florian Silbereisen steht.

In deinem Ratgeber schreibst du über ziemlich private Dinge: Den Tod deines Vaters, deinen Missbrauch und deine Sexualität. Hat es dich Überwindung gekostet diese intimen Erlebnisse und Gedanken aufzuschreiben und öffentlich zu machen?

Ross: Nein, denn ich wollte zeigen: es passieren zum Teil schlimme Dinge im Leben, aber man kann stärker daraus hervorgehen. Das ist einfacher gesagt, als getan. Deswegen habe ich über diese persönlichen Erfahrungen berichtet und gezeigt, wie ich meinen Weg aus der Krise gefunden habe. Ich glaube, manchmal braucht man nur jemand, der einen zeigt, wie man es raus aus dem Loch schaffen kann. Ich hoffe, dass kann ich mit meinem Ratgeber erreichen, das wäre das schönste Kompliment.

